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Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
Несмотря на ограничение добычи в рамках соглашения с ОПЕК Россия сумела достичь в минувшем году постсоветского максимума, выйдя на уровень добычи в 11,25 млн баррелей в сутки
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2019 году Россия догнала постсоветский рекорд по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.

Общий объем добытой в прошлом году нефти и конденсата, согласно данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, вырос на 0,8% по сравнению с цифрами 2018 года и установился на уровне 560,2 млн т нефти. Это эквивалентно 11,25 млн барр./сутки, подсчитал Bloomberg.

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Подобных результатов Россия смогла достичь несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения с ОПЕК, замечает агентство. В конце 2016 года 24 страны — крупнейшие производители нефти, в том числе страны ОПЕК и Россию (ОПЕК+), — договорились с начала 2017 года снизить добычу на 1,8 млн барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года для поддержки цены на нефть. Соглашение неоднократно продлевалось, при этом менялись ее параметры в зависимости от ситуации на рынке.

В декабре 2019 года страны ОПЕК+ решили сократить добычу на дополнительные 500 тыс. барр. в сутки.

Минэнерго оценило эффект для бюджета от сделки ОПЕК+
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Глава Минэнерго России Александр Новак в конце минувшего года говорил, что Россия в 2020 году может добыть 555-565 млн тонн нефти. Он уточнял, что точная цифра будет зависеть от планов компаний. 

Материал дополняется. 

Авторы: Гаяна Демурина, Мария Бондаренко
Теги: добыча нефти, ОПЕК
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