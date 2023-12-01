 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Пулково оценили изъятие у иностранцев права на управление аэропортом

Пулково: рассчитываем на восстановление механизмов корпоративного управления
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Аэропорт Пулково рассчитывает на восстановление механизмов корпоративного управления, после того как у иностранных компаний будет временно изъято право на управление. Об этом РБК сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе государственно-частного партнерства», — подчеркнул представитель аэропорта.

Из опубликованного накануне указа президента следует, что правительство России создаст ООО «Холдинг ВВСС», которому передадут 100% долей управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», ранее принадлежавшие кипрской Thalita Trading Limited.

Власти забрали у иностранных компаний управление аэропортом Пулково
Бизнес
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Совладельцы Thalita получат доли в новой структуре пропорционально собственности в кипрской компании, но распоряжаться их голосами временно получат право российские ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Это объясняется «угрозой национальным интересам и экономической безопасности» России и недружественными действиями Запада.

Пулково перешло в управление ВВСС в 2010 году до 2040-го. Совладельцами компании через Thalita были российский ВТБ (25,01%), немецкий Fraport (25%), инвестиционный фонд Катара QIA (24,99%) и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok (25%).

Читайте на РБК Pro
«Летуны» или «долгожители»: кому сегодня проще найти работу в России
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
Почему продажи «газировки для похудения» удваиваются каждый квартал
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ

Аэропорт Пулково — второй в России по общему пассажиропотоку и опережает столичные Домодедово и Внуково. За десять месяцев 2023-го он обслужил 17,5 млн пассажиров. По итогам года ожидается рост пассажиропотока до 20 млн, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теги
Аэропорт Пулково корпоративное управление
Материалы по теме
Власти забрали у иностранных компаний управление аэропортом Пулково
Бизнес
Костин анонсировал продажу доли немецкой Fraport в Пулково
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 30 ноя, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 30 ноя, 16:25
Синоптик предупредил об экстремально сильной магнитной буре Общество, 09:47
Как перестать просто делать то, что хочет клиент РБК и ВТБ, 09:46
«Мосгорломбард» объявил о планах провести IPO в начале декабря Инвестиции, 09:43
В Пулково оценили изъятие у иностранцев права на управление аэропортом Экономика, 09:39
Как инвесторы теряют деньги при покупке недвижимости на Бали: 4 просчета Pro, 09:34
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 09:34
Ракова рассказала о применении «умных» алгоритмов для расшифровки ЭКГ Город, 09:30
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Овечкин оказался в шаге от 1500-го результативного очка в карьере Спорт, 09:26
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 09:23
Как стать человеком, которым хочешь быть: схема отказа от плохих привычек Pro, 09:18
Казначейство оценило потери «Почты России» из-за «неэффективных» решений Бизнес, 09:15
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 09:12
Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера у берегов Крыма Политика, 09:05
«Аэрофлот» опроверг информацию об аварийной посадке рейса на Сахалине Общество, 09:04