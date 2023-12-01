В Пулково оценили изъятие у иностранцев права на управление аэропортом

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Аэропорт Пулково рассчитывает на восстановление механизмов корпоративного управления, после того как у иностранных компаний будет временно изъято право на управление. Об этом РБК сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Полагаем, что это позволит обеспечить эффективную операционную деятельность аэропорта и продолжить реализацию стратегического инвестиционного проекта на основе государственно-частного партнерства», — подчеркнул представитель аэропорта.

Из опубликованного накануне указа президента следует, что правительство России создаст ООО «Холдинг ВВСС», которому передадут 100% долей управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», ранее принадлежавшие кипрской Thalita Trading Limited.

Совладельцы Thalita получат доли в новой структуре пропорционально собственности в кипрской компании, но распоряжаться их голосами временно получат право российские ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Это объясняется «угрозой национальным интересам и экономической безопасности» России и недружественными действиями Запада.

Пулково перешло в управление ВВСС в 2010 году до 2040-го. Совладельцами компании через Thalita были российский ВТБ (25,01%), немецкий Fraport (25%), инвестиционный фонд Катара QIA (24,99%) и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok (25%).