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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Экономика ,  
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В Минфине выступили за ограничения для режима самозанятых

Департамент налоговой политики Минфина выступает за «сужение» режима для самозанятых. Это нужно, чтобы он не конкурировал с другими налоговыми режимами для малого бизнеса. Самозанятые должны в основном оказывать услуги физлицам
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Департамент налоговой политики Минфина России считает целесообразным ограничить сферу действия налога на профессиональный доход — так называемого режима для самозанятых, чтобы он использовался преимущественно для оказания услуг физическими лицами физическим лицам. С такой инициативой в четверг, 1 декабря, выступил заместитель директора департамента Виталий Прокаев на круглом столе в Совете Федерации (РБК следил за трансляцией).

Самозанятые платят налог на доход от самостоятельной деятельности по льготной ставке — 4% (при оказании услуг физлицам) или 6% (при оказании услуг юрлицам). Проводить оплаты и платить налог можно с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин сообщил, что по состоянию на 25 ноября, согласно данным ФНС и Минэкономразвития, в России зарегистрировано более 6 млн самозанятых.

Почему в департаменте предлагают ограничить режим

По словам Прокаева, у налогового режима для самозанятых есть «положительные характеристики», однако у Минфина возникает ряд вопросов в части его применения. Он привел в пример обращения от самозанятых, которые занимаются автомобильными перевозками грузов и пассажиров. Они недовольны тем, что работают через операторов, которые взимают с них плату, однако доход, с которого такие самозанятые уплачивают налог, учитывается полностью, без вычета комиссий третьим лицам. Но режим для самозанятых не должен конкурировать с другими режимами, «которые прописаны для малого и среднего бизнеса» (упрощенная система налогообложения, патент), заметил Прокаев.

«По мнению нашего департамента, режим налога на профессиональный доход, наверное, все-таки должен быть ограничен в применении», — подчеркнул он.

Он напомнил, что, когда режим вводился в 2019 году, предполагалось, что он будет использоваться как старт для начинающих предпринимателей, либо для дополнительного заработка помимо штатной работы, либо для работы неполный день, репетиторства и т. п.

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«Когда мы вводили этот налог, мы предполагали, что это услуги физлица физлицу. Хотя в законе есть расширение, что можно оказывать услуги юридическим лицам, там ставка 6%. Но у нас в департаменте все-таки складывается мнение, что этот режим хорош, но его надо некоторым образом сужать, чтобы он использовался определенными людьми», — сказал чиновник Минфина.

Прокаев подчеркнул, что это мнение департамента, но необязательно Минфина в целом.

РБК направил запросы в Минфин и ФНС России.

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Анна Гальчева
Минфин самозанятые
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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