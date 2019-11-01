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Экономика ,  
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Силуанов осудил банки за отказ давать гарантии компаниям под санкциями
Банки не должны отказывать компаниям под санкциями в гарантиях, заявил первый вице-премьер. Такие указания будут даны всем банкам с госучастием
Антон Силуанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Банки не должны отказывать компаниям под санкциями в предоставлении гарантий. Минэкономразвития подготовит соответствующие директивы. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по развитию экспорта в Петрозаводске (РБК смотрел трансляцию).

На трудности при получении банковских гарантий пожаловался директор по экономике и финансам ПАО «Силовые машины» Георгий Хачидзе. «К сожалению, у нас есть сложности с получением банковских гарантий даже от российских банков: не все с нами работают», — рассказал он.

«Непредставление гарантий из-за того, что компания под санкциями, нашими российскими банками, а не с иностранным капиталом — я, честно говоря, первый раз об этом слышу», — отреагировал первый вице-премьер.

Силуанов поручит Минэкономразвития подготовить соответствующие директивы для банков. «Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и другие должны беспрекословно участвовать, не бояться оказывать поддержку предприятиям, оказавшимся в такой ситуации», — заявил Силуанов.

«Уверен, что, если вы обратитесь сегодня в Промсвязьбанк — он помогает предприятиям под санкциями и оборонным предприятиям, — такого быть не должно», — отметил Силуанов.

«Силовые машины» обращались в Промсвязьбанк, но необходимо больше гарантий — от других банков тоже, уточнил представитель компании. По его словам, отказывают в гарантиях в основном коммерческие банки.

Банк России должен отреагировать на проблему, уверен Силуанов. «Здесь, конечно, нужно разъяснение со стороны регулятора. Отказ банков работать с санкционными компаниями должен получить негативную оценку», — заявил первый вице-премьер.

РБК направил запросы в ЦБ и крупнейшие банки.

Минфин США ввел санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова в январе 2018 года. Американские санкции, предусматривающие включение людей и компаний в список SDN, носят экстерриториальный характер: за «существенные» деловые связи с фигурантами списка можно попасть под вторичные санкции. «В результате отдельные банки, особенно с иностранным участием, предпочитают отказываться работать с SDN-лицами, разрушается целостность отечественной экономики и подрывается суверенитет», — ранее рассказал РБК глава антисанкционного департамента Минфина Дмитрий Тимофеев.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Павел Казарновский
Теги: санкции, банки, «Силовые машины», банковские гарантии
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