Тайвань стал крупнейшим импортером российской нафты
В первом полугодии 2025-го Тайвань стал одним из крупнейших в мире покупателей российской нафты, закупив ее на $1,3 млрд, сообщается в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), созданного совместно с другими аналитическими компаниями.
В отчете говорится, что среднемесячный импорт вырос почти в шесть раз в период с 2022-го по первое полугодие 2025-го. За этот период Тайвань приобрел 6,8 млн т российской нафты на $4,9 млрд, что составляет 20% экспорта России и делает остров третьим в мире по объемам закупок.
Нафта (или лигроин, или тяжелый бензин — смесь углеводородов, получаемая на первой стадии перегонки нефти) важна для Тайваня из-за применения ее в нефтехимической отрасли, продукция которой используется в производстве полупроводников и электронных компонентов на Тайване, в частности, чипов (это тайваньская компания TSMC, американские Nvidia, AMD и Intel).
Один за тайваньских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), частный Майляо, за указанный период увеличил свою зависимость от российской нафты с 9 до 90% Более того, этот НПЗ, вероятно, экспортировал партии нефтехимической продукции, произведенной из нафты, вероятно, российского происхождения, в ЕС, США и Великобританию, в том числе на судах, застрахованных компаниями из этих стран (что могло нарушать требование G7 о потолке цен).
CREA отмечает, что Тайвань сохраняет позиции и как импортер российского угля (за указанный период были совершены закупки на $4,4 млрд), хотя в этом году объемы поставляемой продукции стали падать на фоне отказа нескольких компаний от приобретения угля у Москвы.
Президент США Дональд Трамп призывает другие страны отказываться от покупки углеводородов у России и угрожает пошлинами за это. Он уже ввел дополнительные тарифы для Индии в размере 25%, поскольку она приобретает нефть у Москвы.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Трамп никогда не скрывал своего стремления добиться экономических успехов США, что объясняет его желание заставить другие страны покупать нефть и газ у его страны.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов