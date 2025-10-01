За последние три с половиной года Тайвань нарастил поставки российской нафты, зависимость одного из НПЗ страны от нее выросла в десять раз. Нафта нужна в цикле производства полупроводников и электронных компонентов

Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press

В первом полугодии 2025-го Тайвань стал одним из крупнейших в мире покупателей российской нафты, закупив ее на $1,3 млрд, сообщается в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), созданного совместно с другими аналитическими компаниями.

В отчете говорится, что среднемесячный импорт вырос почти в шесть раз в период с 2022-го по первое полугодие 2025-го. За этот период Тайвань приобрел 6,8 млн т российской нафты на $4,9 млрд, что составляет 20% экспорта России и делает остров третьим в мире по объемам закупок.

Нафта (или лигроин, или тяжелый бензин — смесь углеводородов, получаемая на первой стадии перегонки нефти) важна для Тайваня из-за применения ее в нефтехимической отрасли, продукция которой используется в производстве полупроводников и электронных компонентов на Тайване, в частности, чипов (это тайваньская компания TSMC, американские Nvidia, AMD и Intel).

Один за тайваньских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), частный Майляо, за указанный период увеличил свою зависимость от российской нафты с 9 до 90% Более того, этот НПЗ, вероятно, экспортировал партии нефтехимической продукции, произведенной из нафты, вероятно, российского происхождения, в ЕС, США и Великобританию, в том числе на судах, застрахованных компаниями из этих стран (что могло нарушать требование G7 о потолке цен).

CREA отмечает, что Тайвань сохраняет позиции и как импортер российского угля (за указанный период были совершены закупки на $4,4 млрд), хотя в этом году объемы поставляемой продукции стали падать на фоне отказа нескольких компаний от приобретения угля у Москвы.

Президент США Дональд Трамп призывает другие страны отказываться от покупки углеводородов у России и угрожает пошлинами за это. Он уже ввел дополнительные тарифы для Индии в размере 25%, поскольку она приобретает нефть у Москвы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Трамп никогда не скрывал своего стремления добиться экономических успехов США, что объясняет его желание заставить другие страны покупать нефть и газ у его страны.