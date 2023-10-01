Как торговый оборот России и США упал в 11 раз. Инфографика

Товарооборот между Россией и США в июле 2023 года составил $277,3 млн — в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года. Это следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau), которые изучил РБК. При этом еще по итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России. Львиную долю этого товарооборота, 90%, — это поставки из России в США ($241 млн), поставки из США в Россию составляют только $36 млн. Как менялся торговый оборот двух стран — в инфографике РБК.