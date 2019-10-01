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Людей без диплома юриста лишили права представлять интересы сторон в суде
С 1 октября представителями в судах могут выступать только граждане с удостоверением адвоката или дипломом юриста. Услуги адвокатов подорожают, ожидают эксперты
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С 1 октября 2019 года вступили в силу масштабные законы, принятые в рамках судебной реформы. В частности, отныне представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах смогут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью. Исключение останется только для дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями.

Изменения вызовут дополнительные трудности при рассмотрении корпоративных споров, особенно в первое время, утверждает юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин. Ведь ранее защищать интересы бизнеса в судах могли специалисты без юридического, но, например, с экономическим образованием.

Адвокатская монополия

Это очередной шаг для формирования адвокатской монополии, считает управляющий партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. Ограничения могут привести к росту стоимости услуг адвокатов, ожидает он.

Технически придется перестроиться, отмечает партнер ФБК Legal Галина Акчурина. «Специалисты без юридического образования по-прежнему смогут участвовать в делах, изучать фактуру, но выступать в суде уже будут юристы», — пояснила она.

Адвокат Forward Legal Данил Бухарин не видит принципиальных проблем из-за нововведений. В серьезных спорах бизнес всегда был заинтересован в том, чтобы найти юриста с узкой специализацией, например, по банкротствам, отметил он.

Как и прежде, стороны могут представлять заключения специалистов в разных областях. «Неюрист может выступить в деле в качестве приглашенного специалиста, например, в сфере бухгалтерского учета», — добавил Бухарин.

«Например, налоговые инспекторы, проводившие проверки, зачастую не имеют юридического образования, но гораздо глубже погружены в детали и особенности каждого из разбираемых дел», — подчеркивает Фомин из КПМГ. А теперь суд сможет заслушать налоговых инспекторов без юридического образования только в качестве свидетелей, пояснила Акчурина.

Профессиональное представительство поможет ускорить судебный процесс и повысить его эффективность. Зачастую неквалифицированные лица подают неграмотные заявления, которые увеличивают загрузку судов. Теперь значительная часть таких исков будет отсечена, объяснил Курмаев.

Судебная реформа разграничила полномочия арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Апелляционная и кассационная инстанции выделены в отдельные надрегиональные суды. С 1 октября в России начали работать девять кассационных и пять апелляционных судов, один кассационный военный суд и один апелляционный военный суд.

Изменения призваны упростить для граждан защиту своих прав, укрепить независимость судов, снизить коррупционные риски и влияние региональных связей на правосудие.

  • Вводится сплошная кассация — жалоба на судебный акт не может рассматриваться в одном и том же суде, каждое обращение будет рассмотрено коллегиально кассационным судом.
  • Вырастет число дел для рассмотрения в упрощенном порядке.
  • Появится возможность подавать коллективные иски от группы численностью не менее 20 человек.
  • Сроки рассмотрения дел в судах первой инстанции удвоятся — с трех до шести месяцев.
  • Суд сможет ограничивать время на выступления в судах. Сейчас они могут длиться сколь угодно долго, но поправки дают судам возможность ограничить выступления, например, пятью минутами.
Автор: Ольга Агеева
Теги: судебная реформа, ФНС, юристы, адвокаты
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