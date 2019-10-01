Людей без диплома юриста лишили права представлять интересы сторон в суде

С 1 октября представителями в судах могут выступать только граждане с удостоверением адвоката или дипломом юриста. Услуги адвокатов подорожают, ожидают эксперты

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С 1 октября 2019 года вступили в силу масштабные законы, принятые в рамках судебной реформы. В частности, отныне представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах смогут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью. Исключение останется только для дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями.

Изменения вызовут дополнительные трудности при рассмотрении корпоративных споров, особенно в первое время, утверждает юрист практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Дмитрий Фомин. Ведь ранее защищать интересы бизнеса в судах могли специалисты без юридического, но, например, с экономическим образованием.

Адвокатская монополия

Это очередной шаг для формирования адвокатской монополии, считает управляющий партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. Ограничения могут привести к росту стоимости услуг адвокатов, ожидает он.

Технически придется перестроиться, отмечает партнер ФБК Legal Галина Акчурина. «Специалисты без юридического образования по-прежнему смогут участвовать в делах, изучать фактуру, но выступать в суде уже будут юристы», — пояснила она.