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Экономика ,  
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Премьер-министр Украины назвал железные дороги страны почти уничтоженными
По словам Алексея Гончарука, оставшаяся со времен СССР инфраструктура «Укразализныци» находится в критическом состоянии: она изношена более чем на 90%
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Железные дороги Украины находятся в «очень плохом» состоянии, их инфраструктура практически уничтожена, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Состояние критическое, ну очень плохое, действительно... Это в том числе из-за тотальной коррупции», — заявил глава правительства Украины в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Гончарук пояснил, что некие группы влияния зарабатывают на тендерах, которые проводит госкомпания «Укразализныця». В связи с этим премьер-министр пообещал провести проверку работы железнодорожного оператора.

Гончарук вернулся к теме тяжелой ситуации в сфере железнодорожных перевозок в ходе ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV.

«Все те вещи, которые досталась нам от Советского Союза, та инфраструктура — она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. И мы приходим к тому, что у нас более чем на 90% изношена «Укразализныця», например. То есть та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена», — констатировал премьер-министр. Он также отметил, что на Украине уже не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса, а государство вынуждено постоянно вкладывать в железные дороги дополнительные средства.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, общая протяженность железных дорог в стране составляет 19,8 тыс. км, из которых электрифицировано менее половины (47,2%). По подсчетам ведомства, на долю железных дорог приходится 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

«Железные дороги Украины до последнего времени обеспечивали потребности экономики и населения в перевозках. Достигалось это в основном благодаря избытку технических мощностей, созданных во времена СССР. Сегодня технический ресурс железных дорог практически исчерпан. Существует угроза необеспечения железнодорожным транспортом в дальнейшем потребностей экономики Украины в перевозках», — отмечается на сайте Мининфраструктуры.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Гончарук, «Укрзализныця»
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