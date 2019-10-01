Премьер-министр Украины назвал железные дороги страны почти уничтоженными

По словам Алексея Гончарука, оставшаяся со времен СССР инфраструктура «Укразализныци» находится в критическом состоянии: она изношена более чем на 90%

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Железные дороги Украины находятся в «очень плохом» состоянии, их инфраструктура практически уничтожена, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Состояние критическое, ну очень плохое, действительно... Это в том числе из-за тотальной коррупции», — заявил глава правительства Украины в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Гончарук пояснил, что некие группы влияния зарабатывают на тендерах, которые проводит госкомпания «Укразализныця». В связи с этим премьер-министр пообещал провести проверку работы железнодорожного оператора.

Гончарук вернулся к теме тяжелой ситуации в сфере железнодорожных перевозок в ходе ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV.

«Все те вещи, которые досталась нам от Советского Союза, та инфраструктура — она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. И мы приходим к тому, что у нас более чем на 90% изношена «Укразализныця», например. То есть та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена», — констатировал премьер-министр. Он также отметил, что на Украине уже не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса, а государство вынуждено постоянно вкладывать в железные дороги дополнительные средства.