А.Кудрин: Россия договорилась с США о вступлении в ВТО

"Могу сказать, что мы сняли все вопросы по вступлению России в ВТО", - приводит слова А.Кудрина агентство Reuters. При этом он напомнил, что российский и американский президенты договорились завершить переговоры до конца сентября, и им это удалось. Теперь основная работа перенесена в Женеву, где специальная рабочая группа завершает работу над общим докладом, подчеркнула А.Кудрин.
Кроме того, министр финансов добавил, что процедура вступления России в ВТО начнется через 2-4 месяца. "Я думаю, что эта работа на 2-3, самое большее - 4 месяца, для завершения всей работы", - заявил он. После этого начнется сама процедура вступления. "Она тоже займет некоторое время: от полугода до года", - сказал глава Минфина. Таким образом, стать членом ВТО Россия сможет "теоретически через 10 месяцев". "Я не могу строго назвать эти сроки", - уточнил А.Кудрин.
Неделей ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что переговоры по присоединению России к ВТО могут быть завершены в самое ближайшее время. "Мы завершаем в ближайшие дни, может быть недели, весь пакет вопросов, которые должны были решить в ходе переговоров с нашими основными партнерами по ВТО", - отмечал он еще 24 сентября.
Тогда же И.Шувалов уточнил, что для завершения подготовительного этапа к вступлению в ВТО необходимо подготовить и согласовать еще ряд документов. При этом, по словам первого вице-премьера, любые новые, необоснованные требования к России будут расценены руководством страны как политические.
Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО более 15 лет, оставаясь единственной крупнейшей экономикой, не входящей в эту международную организацию. Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем. Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Самыми сложными были переговоры с США, которые тянулись шесть лет. Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, защиты прав интеллектуальной собственности и поставок в РФ сельскохозяйственной продукции.