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А.Кудрин: Россия договорилась с США о вступлении в ВТО
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А.Кудрин: Россия договорилась с США о вступлении в ВТО
Экономика, 01 окт 2010, 17:44
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А.Кудрин: Россия договорилась с США о вступлении в ВТО
Россия и США сняли все вопросы по вступлению РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщил сегодня министр финансов Алексей Кудрин, выступая на VII ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия".

"Могу сказать, что мы сняли все вопросы по вступлению России в ВТО", - приводит слова А.Кудрина агентство Reuters. При этом он напомнил, что российский и американский президенты договорились завершить переговоры до конца сентября, и им это удалось. Теперь основная работа перенесена в Женеву, где специальная рабочая группа завершает работу над общим докладом, подчеркнула А.Кудрин.

Кроме того, министр финансов добавил, что процедура вступления России в ВТО начнется через 2-4 месяца. "Я думаю, что эта работа на 2-3, самое большее - 4 месяца, для завершения всей работы", - заявил он. После этого начнется сама процедура вступления. "Она тоже займет некоторое время: от полугода до года", - сказал глава Минфина. Таким образом, стать членом ВТО Россия сможет "теоретически через 10 месяцев". "Я не могу строго назвать эти сроки", - уточнил А.Кудрин.

Неделей ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что переговоры по присоединению России к ВТО могут быть завершены в самое ближайшее время. "Мы завершаем в ближайшие дни, может быть недели, весь пакет вопросов, которые должны были решить в ходе переговоров с нашими основными партнерами по ВТО", - отмечал он еще 24 сентября.

Тогда же И.Шувалов уточнил, что для завершения подготовительного этапа к вступлению в ВТО необходимо подготовить и согласовать еще ряд документов. При этом, по словам первого вице-премьера, любые новые, необоснованные требования к России будут расценены руководством страны как политические.

Россия ведет переговоры о вступлении в ВТО более 15 лет, оставаясь единственной крупнейшей экономикой, не входящей в эту международную организацию. Наиболее трудные переговоры велись с США, Евросоюзом и Китаем. Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия поддержала Киотский протокол. Самыми сложными были переговоры с США, которые тянулись шесть лет. Основные разногласия касались вопросов финансовых рынков, защиты прав интеллектуальной собственности и поставок в РФ сельскохозяйственной продукции.

Теги: Reuters , ВТО , Женева , Кудрин Алексей Леонидович , министр финансов
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