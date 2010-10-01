ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) становится ближе к потребителям. Сегодня, 1 октября, компания открывает в Центральном административном округе первый центр обслуживания клиентов (ЦОК).

ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) становится ближе к потребителям. Сегодня, 1 октября, компания открывает в Центральном административном округе первый центр обслуживания клиентов (ЦОК).

Здесь потребители услуг МОЭК смогут бесплатно получить консультацию ведущих специалистов компании, уточнить условия выполнения работ по присоединению, сделать перерасчет с помощью сотрудников центра, а также подать заявку или написать жалобу. Все обращения будут оперативно отправлены на рассмотрение соответствующим подразделениям в главный офис ОАО "МОЭК", говорится в сообщении компании.

Как рассказал РБК генеральный директор ОАО "МОЭК" Александр Ремезов, "клиенты компании должны быть надлежащим образом проинформированы о порядке формирования и стоимости услуг, размере тарифов на тепловую энергию, возможностях получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг". "Отныне получить профессиональные исчерпывающие консультации по этим и другим вопросам можно будет в наших центрах обслуживания клиентов, первый из которых уже готов к работе в тестовом режиме", - отметил А.Ремезов.

В планах руководства ОАО "МОЭК" - открытие таких же многофункциональных центров обслуживания клиентов в каждом округе Москвы. В целях экономии времени обратившиеся в ЦОК клиенты смогут оставить заявление для рассмотрения и принятия мер по любым вопросам, связанным с работой МОЭК, независимо от местонахождения их дома или хозяйственного объекта.

Как рассказала РБК руководитель пресс-центра ОАО "МОЭК" Райфа Биткова, одним из главных принципов работы ОАО "МОЭК" вот уже на протяжении пяти лет является постоянное совершенствование технологии взаимодействия со своими клиентами. Открытие первого центра обслуживания клиентов позволит специалистам компании ежедневно оправдывать ожидания своих потребителей и сохранять и в дальнейшем их лояльность и сложившиеся доверительные отношения.

По словам Р.Битковой, с этого года в компании активно развивается такая форма взаимодействия с потребителями, как интерактивный сервис для клиентов - "Личная страница генерального директора" на корпоративном сайте МОЭК. "В нашей компании действует утвержденный регламент по работе с обращениями, согласно которому все заявления в компанию рассматриваются не более 14 дней", - рассказали в пресс-центре. "В последнее время одной из основных задач компании является повышение клиентоориентированности компании и повышение лояльности клиентов компании. Мы стали много уделять внимания этим факторам", - сказала Р.Биткова.

Первый центр обслуживания клиентов МОЭК начинает работу в тестовом режиме 1 октября в Центральном административном округе города Москвы по адресу: ул. Садовническая, д. 73, стр. 1. Штатная численность ЦОК - 20 специалистов.