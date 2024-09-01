В городе-спутнике Владивостока решили построить «Парк советского периода»
В городе-спутнике Владивостока планируется строительство «Парка советского периода», который будет посвящен истории Дальнего Востока во времена СССР и развитию отношений с Китаем, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором», — сказал он.
Соглашение о создании нового города Спутник было подписано на Восточном экономическом форуме в 2021 году Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «Про Город». Он будет расположен в 30 км от Владивостока в ТОР «Надеждинская». Площадь города должна составить 3 млн кв. м, а население — 300 тыс. человек.
По словам Чекункова, застройщики уже представили проекты жилья более чем на 1 млн кв. м на примыкающих к городу-спутнику Владивостока территориях. Также запланировано строительство центра образования для подготовки к поступлению, в том числе китайских абитуриентов, в дальневосточные и другие российские вузы, напомнил глава Минвостокразвития. Инвестором выступил центр «Лунмэй» из Китая, он планирует вложить в этот проект до 5 млрд руб., сказал он.
Ранее Чекунков в интервью РБК говорил, что при объединении Владивостока с Артемом и строительстве города-спутника появится первый на Дальнем Востоке город-милионник. По состоянию на 2024 год, численность населения Владивостока составляет 591,6 тыс. человек, а Артема — 108,7 тыс. «Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник», — говорил министр.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ответ на идею строительства нового города в регионе указывал на необходимость привести в порядок существующие населенные пункты. По его словам, смысл в его создании есть тогда, «когда возникают новые экономические мощности».
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