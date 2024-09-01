В городе-спутнике Владивостока решили построить «Парк советского периода»

Развлекательный «Парк советского периода» будет посвящен истории Дальнего Востока во времена СССР и развитию отношений с Китаем, проект прорабатывают с инвестором, сообщил глава Минвостокразвития

В городе-спутнике Владивостока планируется строительство «Парка советского периода», который будет посвящен истории Дальнего Востока во времена СССР и развитию отношений с Китаем, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Сейчас идет проработка этого проекта с заинтересованным инвестором», — сказал он.

Соглашение о создании нового города Спутник было подписано на Восточном экономическом форуме в 2021 году Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «Про Город». Он будет расположен в 30 км от Владивостока в ТОР «Надеждинская». Площадь города должна составить 3 млн кв. м, а население — 300 тыс. человек.

По словам Чекункова, застройщики уже представили проекты жилья более чем на 1 млн кв. м на примыкающих к городу-спутнику Владивостока территориях. Также запланировано строительство центра образования для подготовки к поступлению, в том числе китайских абитуриентов, в дальневосточные и другие российские вузы, напомнил глава Минвостокразвития. Инвестором выступил центр «Лунмэй» из Китая, он планирует вложить в этот проект до 5 млрд руб., сказал он.

Ранее Чекунков в интервью РБК говорил, что при объединении Владивостока с Артемом и строительстве города-спутника появится первый на Дальнем Востоке город-милионник. По состоянию на 2024 год, численность населения Владивостока составляет 591,6 тыс. человек, а Артема — 108,7 тыс. «Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник», — говорил министр.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ответ на идею строительства нового города в регионе указывал на необходимость привести в порядок существующие населенные пункты. По его словам, смысл в его создании есть тогда, «когда возникают новые экономические мощности».