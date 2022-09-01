Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 31 авг, 16:08
CNN узнал о военных играх США и Украины при подготовке к контрнаступлению Политика, 06:42
Как Китай в 8 раз нарастил ввоз российского золота. Инфографика Экономика, 06:40
Аксенов напомнил о продолжении туристического сезона в Крыму Общество, 06:37
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 06:25
В Финляндии сочли победу России на Украине опасной для имиджа Запада Политика, 06:00
Где и как теперь россиянам оформлять шенген. Инструкция Бизнес, 06:00
Минвосток анонсировал приезд на ВЭФ делегаций из «недружественных стран» Политика, 05:35
ВОЗ сообщила о 50 тыс. случаев оспы обезьян почти в 100 странах Общество, 05:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Открыть Tesla, раздать Wi-Fi: что делают чипы, которые вживляют себе люди Технологии и медиа, 05:00
Серена Уильямс обыграла вторую ракетку мира и вышла в третий круг US Open Спорт, 04:53
В Ираке возобновились бои сторонников проповедника и ополчения шиитов Политика, 04:38
Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» вменили взятки в виде чемодана и ковра Общество, 04:36
Джонсон призвал Шольца продолжать военную и экономическую поддержку Киева Политика, 03:54
BFM назвал причину приостановки «Газпромом» поставок французской Engie Бизнес, 03:29
Экономика ,  
0 

Как Китай в 8 раз нарастил ввоз российского золота. Инфографика

Импорт золота из России в Китай достиг $108,8 млн в июле 2022 года. Как выросли поставки по сравнению с предыдущими месяцами — в инфографике РБК

Китай нарастил ввоз золота из России более чем в 8 раз
Экономика
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Авторы
Теги
Анастасия Санникова, Иван Ткачёв, Инна Деготькова
При участии
Надежда Синцова
Китай Золото ввоз
Материалы по теме
Китай нарастил ввоз золота из России более чем в 8 раз
Экономика
Во Внуково в ручной клади попытались вывезти 225 кг золота на ₽800 млн
Общество
Швейцария присоединилась к санкциям против российского золота
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter