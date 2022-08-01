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Совещание Путина по металлургическому комплексу. Видео
Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию металлургии. РБК вел прямую трансляцию
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