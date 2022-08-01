Эксперты ЦСР оценили число пострадавших от санкций российских моногородов
Прямые секторальные или индивидуальные санкции недружественных стран затронули 134 градообразующих предприятия России, на которых работают более полумиллиона человек. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР; от имени России функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития) в докладе «Риски 2022: градообразующие организации и моногорода», с которым ознакомился РБК. Еще 38 предприятий столкнулись с косвенными ограничениями.
Какие моногорода и отрасли пострадали сильнее всего
Санкционное давление, усилившееся в отношении России в феврале—июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов, предупреждают эксперты центра. Большинству попавших под прямые санкции градообразующих компаний уже запрещено экспортировать произведенную продукцию, а также импортировать оборудование, необходимое для текущей деятельности и для проведения модернизации.
В совокупности санкции затронули 134 градообразующих организации, в которых работают около 551 тыс. россиян. Однако по состоянию на июнь 2022 года значительное ухудшение ситуации проявилось только в 16 из них, на которых заняты 182 тыс. человек. Сильнее всего пострадали такие сферы, как лесная промышленность и деревообработка, металлургия, а также транспортное машиностроение.
Для лесной промышленности ключевой проблемой стала ориентация большой части продукции на экспорт в недружественные страны, который стал невозможным вследствие прямого запрета правительства России, а также импортных ограничений Евросоюза. Кроме того, предприятия отрасли столкнулись с приостановкой действия сертификатов качества продукции и уходом иностранных собственников.
Потенциально самый высокий риск у моногородов Северо-Западного округа, особенно тех, где были реализованы проекты по производству пеллет (топливных гранул, биотопливо. — РБК), брикетов и CLT-панелей, или многослойных клееных деревянных панелей, говорится в докладе. «С потерей рынков сбыта в июле—августе можно ожидать приостановку деятельности ряда таких компаний», — отмечают в ЦСР. Среди проблемных исследователи также назвали такие моногорода, как Октябрьский, Новодвинск, Онега, Коряжма, Красная Поляна (Кировская область), Пиндуши, Муезерский, Парфино, Мантурово. Всего в России 45 градообразующих организаций лесной промышленности, на них суммарно заняты около 40 тыс. человек.
В черной металлургии после введения санкций произошло сокращение внутреннего потребления из-за снижения инвестиционной активности. Кроме того, сейчас компаниям отрасли приходится переориентировать экспортные потоки в страны Азии и Ближнего Востока, а также справляться с негативными последствиями укрепления рубля. Эти проблемы уже привели к сокращению производства на ведущих предприятиях страны, расположенных в моногородах. Например, Магнитогорский металлургический комбинат (Магнитогорск) в мае остановил две из восьми доменных печей, сократив производство чугуна на 40%, а «Северсталь» (Череповец) запланировала снижение объемов производства на 20–40%.
«Дальнейшее ухудшение ситуации в металлургии может повысить риски и негативно сказаться на динамике занятости и доходов населения в ряде крупных моногородов, таких как Магнитогорск, Челябинск, Новокузнецк, Каменск-Уральский», — говорится в исследовании.
От усиления санкционного давления также пострадала отрасль транспортного и специального машиностроения. Например, для города Набережные Челны и расположенного в нем ПАО «КАМАЗ» критична приостановка деятельности иностранных предприятий, входящих в кооперационную цепочку по сборке современных кабин и двигателей грузовиков. В результате уже 7,4 тыс. жителей моногорода работают в режиме неполной рабочей недели, указали в ЦСР.
В вагоностроении, где заняты 50 тыс. человек, тоже проявляются проблемы. Ключевой деталью, без которой оказалось невозможно продолжение производства, как показал кризис, стали кассетные подшипники, говорится в исследовании. Из России ушли все крупные зарубежные производители, и по состоянию на июнь 2022 года на российских предприятиях такое производство не создано. Из-за этого сильно снизили объемы выпуска вагонов «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) и «Рузхиммаш» (Рузаевка).
В то же время «Алтайвагон» (Новоалтайск), один из лидеров по производству грузовых вагонов в стране, работает в режиме минимальной загрузки из-за падения объемов перевозок по железной дороге. Неблагоприятная ситуация также сложилась в таких городах, как Тольятти, Набережные Челны, Елабуга.
В градообразующих предприятиях, которые оказались под самыми существенными рисками для функционирования и развития, работает менее 5% всего трудоспособного населения моногородов, отметил глава ЦСР Владислав Онищенко. Это может свидетельствовать об их санкционной устойчивости в целом, но, безусловно, есть отдельные локальные проблемы и эти города требуют особого внимания со стороны государства, заявил он.
РБК направил запрос в Минэкономразвития, которое в том числе отвечает за проблематику моногородов.
В России насчитывается 321 поселение с градообразующими предприятиями (моногородов), в них живут 12,7 млн человек, или 8,7% населения страны. Большая часть этих организаций (70) работает в сфере машиностроения, 64 — в сфере добычи полезных ископаемых, 38 — в лесной промышленности. В 2019 году Минэкономразвития отнесло к проблемным 99 моногородов, исходя из оценки ситуации в них населением.
На какие предприятия санкции повлияли косвенно
По данным ЦСР, 38 моногородов России, в которых живут 552 тыс. человек, хотя и не были включены в санкционные списки напрямую, все равно пострадали из-за косвенных факторов. При этом эксперты сомневаются в том, что косвенные эффекты окажут меньшее негативное воздействие на градообразующие организации и социально-экономическую ситуацию в моногородах, чем риски, связанные с прямым попаданием компаний в списки.
Например, Лебединский горно-обогатительный комбинат (Губкин, Белгородская область) поставлял на экспорт в Европу через территорию Украины больше трети выпускаемого железорудного сырья. В настоящее время производитель вынужден перенаправлять поставки через Дальний Восток, что сильно сказывается на сроках и себестоимости (в России нет глубоководного порта в Черноморском бассейне для отгрузки железорудного сырья). Для решения этой проблемы в 2021 году компания купила у Новороссийского судоремонтного завода долю 25% в «Универсальном перегрузочном комплексе НСРЗ», который к 2023–2025 годам запланировал построить глубоководный причал для приема крупнотоннажных судов. Однако владелец Новороссийского судоремонтного завода попал под персональные санкции США, и теперь на компанию распространяются секторальные санкции по правилу 50%, что может затруднить продажу железорудного сырья в недружественные страны. Завод входит в группу НМТП, крупнейшим акционером которой является «Транснефть» (в марте ЕС запретил европейским компаниям совершать с ней сделки).
Можно предположить, что основные негативные последствия для социально-экономического положения моногородов страны начнут проявляться в третьем и четвертом кварталах 2022 года, полагают в ЦСР. Они могут быть выражены в сокращении работников в наиболее пострадавших отраслях, снижении заработной платы, уменьшении выпуска продукции и закрытии предприятий, которые не найдут вариантов для адаптации в новых условиях.
Пострадавшие предприятия будут до последнего использовать механизмы неполной занятости и нерабочих отпусков, однако массово закрываться из-за санкций не будут, полагает генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Однако в дальнейшем государству стоит работать над сокращением числа моногородов за счет диверсификации их экономики, и эта динамика должна стать индикатором успешности госпрограмм по поддержке таких поселений.
«Опыт последних 50 лет показал, что существует некая управленческая ловушка: когда возникает вопрос об исключении населенного пункта из списка моногородов, это означает, что он теряет права на льготы и меры поддержки. Поэтому у многих возникает стимул остаться в этом статусе», — заявил эксперт.
В то же время есть и моногорода, устойчивые к санкциям, отмечают в ЦСР. Около 50 градообразующих компаний, несмотря на все проблемы санкционного давления, смогли быстро адаптироваться к новым условиям. В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.
Например, завод «Освар» (Вязники) увеличил поставки фар отечественным автопроизводителям, так как в условиях санкций и удорожания логистики закупать продукцию там стало выгоднее, несмотря на то что она сильно уступает по своим техническим характеристикам западным аналогам, говорится в исследовании. В целом благоприятная ситуация сложилась в таких городах, как Карачев, Кумертау, Вязники.