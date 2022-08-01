Эксперты ЦСР оценили число пострадавших от санкций российских моногородов

Под прямое воздействие санкций попала каждая третья градообразующая организация, подсчитали в ЦСР. В некоторых моногородах уже появились признаки ухудшения ситуации, но есть и 50 поселений с быстрой адаптацией к новым условиям

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Прямые секторальные или индивидуальные санкции недружественных стран затронули 134 градообразующих предприятия России, на которых работают более полумиллиона человек. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР; от имени России функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития) в докладе «Риски 2022: градообразующие организации и моногорода», с которым ознакомился РБК. Еще 38 предприятий столкнулись с косвенными ограничениями.

Какие моногорода и отрасли пострадали сильнее всего

Санкционное давление, усилившееся в отношении России в феврале—июне 2022 года, неизбежно отразится на социально-экономическом состоянии моногородов, предупреждают эксперты центра. Большинству попавших под прямые санкции градообразующих компаний уже запрещено экспортировать произведенную продукцию, а также импортировать оборудование, необходимое для текущей деятельности и для проведения модернизации.

В совокупности санкции затронули 134 градообразующих организации, в которых работают около 551 тыс. россиян. Однако по состоянию на июнь 2022 года значительное ухудшение ситуации проявилось только в 16 из них, на которых заняты 182 тыс. человек. Сильнее всего пострадали такие сферы, как лесная промышленность и деревообработка, металлургия, а также транспортное машиностроение.

Для лесной промышленности ключевой проблемой стала ориентация большой части продукции на экспорт в недружественные страны, который стал невозможным вследствие прямого запрета правительства России, а также импортных ограничений Евросоюза. Кроме того, предприятия отрасли столкнулись с приостановкой действия сертификатов качества продукции и уходом иностранных собственников.

Потенциально самый высокий риск у моногородов Северо-Западного округа, особенно тех, где были реализованы проекты по производству пеллет (топливных гранул, биотопливо. — РБК), брикетов и CLT-панелей, или многослойных клееных деревянных панелей, говорится в докладе. «С потерей рынков сбыта в июле—августе можно ожидать приостановку деятельности ряда таких компаний», — отмечают в ЦСР. Среди проблемных исследователи также назвали такие моногорода, как Октябрьский, Новодвинск, Онега, Коряжма, Красная Поляна (Кировская область), Пиндуши, Муезерский, Парфино, Мантурово. Всего в России 45 градообразующих организаций лесной промышленности, на них суммарно заняты около 40 тыс. человек.

В черной металлургии после введения санкций произошло сокращение внутреннего потребления из-за снижения инвестиционной активности. Кроме того, сейчас компаниям отрасли приходится переориентировать экспортные потоки в страны Азии и Ближнего Востока, а также справляться с негативными последствиями укрепления рубля. Эти проблемы уже привели к сокращению производства на ведущих предприятиях страны, расположенных в моногородах. Например, Магнитогорский металлургический комбинат (Магнитогорск) в мае остановил две из восьми доменных печей, сократив производство чугуна на 40%, а «Северсталь» (Череповец) запланировала снижение объемов производства на 20–40%.

Читайте на РБК Pro Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? Инструкции Pro Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом Почему восстановление туриндустрии обернулось транспортным коллапсом Статьи Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Статьи Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro Бабушка с рынка — королева продаж: чему у нее можно поучиться сейлзам Бабушка с рынка — королева продаж: чему у нее можно поучиться сейлзам Статьи

«Дальнейшее ухудшение ситуации в металлургии может повысить риски и негативно сказаться на динамике занятости и доходов населения в ряде крупных моногородов, таких как Магнитогорск, Челябинск, Новокузнецк, Каменск-Уральский», — говорится в исследовании.

От усиления санкционного давления также пострадала отрасль транспортного и специального машиностроения. Например, для города Набережные Челны и расположенного в нем ПАО «КАМАЗ» критична приостановка деятельности иностранных предприятий, входящих в кооперационную цепочку по сборке современных кабин и двигателей грузовиков. В результате уже 7,4 тыс. жителей моногорода работают в режиме неполной рабочей недели, указали в ЦСР.

В вагоностроении, где заняты 50 тыс. человек, тоже проявляются проблемы. Ключевой деталью, без которой оказалось невозможно продолжение производства, как показал кризис, стали кассетные подшипники, говорится в исследовании. Из России ушли все крупные зарубежные производители, и по состоянию на июнь 2022 года на российских предприятиях такое производство не создано. Из-за этого сильно снизили объемы выпуска вагонов «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) и «Рузхиммаш» (Рузаевка).

В то же время «Алтайвагон» (Новоалтайск), один из лидеров по производству грузовых вагонов в стране, работает в режиме минимальной загрузки из-за падения объемов перевозок по железной дороге. Неблагоприятная ситуация также сложилась в таких городах, как Тольятти, Набережные Челны, Елабуга.

В градообразующих предприятиях, которые оказались под самыми существенными рисками для функционирования и развития, работает менее 5% всего трудоспособного населения моногородов, отметил глава ЦСР Владислав Онищенко. Это может свидетельствовать об их санкционной устойчивости в целом, но, безусловно, есть отдельные локальные проблемы и эти города требуют особого внимания со стороны государства, заявил он.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, которое в том числе отвечает за проблематику моногородов.

В России насчитывается 321 поселение с градообразующими предприятиями (моногородов), в них живут 12,7 млн человек, или 8,7% населения страны. Большая часть этих организаций (70) работает в сфере машиностроения, 64 — в сфере добычи полезных ископаемых, 38 — в лесной промышленности. В 2019 году Минэкономразвития отнесло к проблемным 99 моногородов, исходя из оценки ситуации в них населением.

На какие предприятия санкции повлияли косвенно

По данным ЦСР, 38 моногородов России, в которых живут 552 тыс. человек, хотя и не были включены в санкционные списки напрямую, все равно пострадали из-за косвенных факторов. При этом эксперты сомневаются в том, что косвенные эффекты окажут меньшее негативное воздействие на градообразующие организации и социально-экономическую ситуацию в моногородах, чем риски, связанные с прямым попаданием компаний в списки.

Например, Лебединский горно-обогатительный комбинат (Губкин, Белгородская область) поставлял на экспорт в Европу через территорию Украины больше трети выпускаемого железорудного сырья. В настоящее время производитель вынужден перенаправлять поставки через Дальний Восток, что сильно сказывается на сроках и себестоимости (в России нет глубоководного порта в Черноморском бассейне для отгрузки железорудного сырья). Для решения этой проблемы в 2021 году компания купила у Новороссийского судоремонтного завода долю 25% в «Универсальном перегрузочном комплексе НСРЗ», который к 2023–2025 годам запланировал построить глубоководный причал для приема крупнотоннажных судов. Однако владелец Новороссийского судоремонтного завода попал под персональные санкции США, и теперь на компанию распространяются секторальные санкции по правилу 50%, что может затруднить продажу железорудного сырья в недружественные страны. Завод входит в группу НМТП, крупнейшим акционером которой является «Транснефть» (в марте ЕС запретил европейским компаниям совершать с ней сделки).

Можно предположить, что основные негативные последствия для социально-экономического положения моногородов страны начнут проявляться в третьем и четвертом кварталах 2022 года, полагают в ЦСР. Они могут быть выражены в сокращении работников в наиболее пострадавших отраслях, снижении заработной платы, уменьшении выпуска продукции и закрытии предприятий, которые не найдут вариантов для адаптации в новых условиях.

Пострадавшие предприятия будут до последнего использовать механизмы неполной занятости и нерабочих отпусков, однако массово закрываться из-за санкций не будут, полагает генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. Однако в дальнейшем государству стоит работать над сокращением числа моногородов за счет диверсификации их экономики, и эта динамика должна стать индикатором успешности госпрограмм по поддержке таких поселений.

«Опыт последних 50 лет показал, что существует некая управленческая ловушка: когда возникает вопрос об исключении населенного пункта из списка моногородов, это означает, что он теряет права на льготы и меры поддержки. Поэтому у многих возникает стимул остаться в этом статусе», — заявил эксперт.

В то же время есть и моногорода, устойчивые к санкциям, отмечают в ЦСР. Около 50 градообразующих компаний, несмотря на все проблемы санкционного давления, смогли быстро адаптироваться к новым условиям. В более выигрышном положении оказались предприятия военно-промышленного комплекса и производители автокомпонентов — аналогов импортных деталей, а также организации с невысокими темпами модернизации и внедрения современных технологий.

Например, завод «Освар» (Вязники) увеличил поставки фар отечественным автопроизводителям, так как в условиях санкций и удорожания логистики закупать продукцию там стало выгоднее, несмотря на то что она сильно уступает по своим техническим характеристикам западным аналогам, говорится в исследовании. В целом благоприятная ситуация сложилась в таких городах, как Карачев, Кумертау, Вязники.