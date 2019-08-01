«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда

За январь—июль компания добыла почти 295 млрд куб. м газа. При этом «Газпром» сократил экспорт в страны дальнего зарубежья, спрос на газ на внутреннем рынке тоже снизился

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За семь месяцев 2019 года с января по июль «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа. В компании подчеркнули, что эти данные - предварительные. Это " максимальный показатель добычи для января — июля за последние восемь лет и на 1,9% (на 5,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года", говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

При этом и спрос на газ на внутреннем рынке и экспортные поставки снизились. Поставки на внутренний рынок сократились на 1,4% (на 2 млрд куб. м) за отчетный период. При этом в июле поставки увеличились на 8,2% (на 0,8 млрд куб. м). Поставки в страны дальнего зарубежья снизились на 4,8% по сравнению с январем-июлем рекордного 2018 года и составили 111,5 млрд куб. м газа. При этом в отдельные страны экспорт увеличился. В Венгрию поставки выросли на 58,4%, в Австрию — на 30,6%, в Чехию — на 41,5%, в Словакию — на 28,1%, в Нидерланды — на 10%, а во Францию — на 3,5%.

Как отмечает аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук, уровень добычи газа зависит от спроса, и обычно сокращается со снижением экспорта. «Вероятно, увеличение добычи связано с созданием запасов газа в хранилищах перед зимнем периодом как в России, так и в Европе на фоне риска прекращения транзита газа через Украину после окончания контракта. Он действует до 31 декабря 2019 года, переговоры с Украиной запланированы на осень, точная дата пока не назначена», — заявил эксперт.

«Газпром» также указывает, что на данный момент по дну Балтийского моря уложено 1739 км газопровода «Северный поток — 2 », что превышает 70% от его общей протяженности.