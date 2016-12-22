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СМИ сообщили о планах построить в России дорогу за 1,2 трлн руб.
Экономика, 06:11
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СМИ сообщили о планах построить в России дорогу за 1,2 трлн руб.
Речь, по данным «Ведомостей», идет о трассе Джубга — Сочи. Если проект будет реализован, данная автодорога станет самой дорогой в России
Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС

О том, что Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой, по предварительным данным, обойдется в 1,2 трлн руб., газете «Ведомости» рассказали три федеральных чиновника.

По данным собеседников издания, само ведомство называет проект реконструкцией дороги. Суть его заключается в том, чтобы на месте серпантина построить новую четырехполосную скоростную трассу — по две полосы в каждую сторону. В случае реализации проекта, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч, приводит детали проекта один из собеседников издания.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — приводит издания слова одного из федеральных чиновников. Собеседник добавил, что проезд для автомобилистов по трассе предполагается сделать бесплатным.

Автодорога с тоннелями, мостами и эстакадами, по планам, пойдет в обход населенных пунктов. Также в планах строительство соединительных участков. Прорабатывался и вариант переноса железной дороги на участке Сочи — Новороссийск от побережья вверх, однако от него решили отказаться в связи со сложностями в реализации из-за проблем с получением доступа к земельным участкам, уточняют собеседники «Ведомостей».

По данным издания, в качестве финансирования проекта рассматривается сценарий государственно-частного партнерства. По концессионному соглашению расплачиваться за строительство и содержание дороги можно много лет, по сути, строя инфраструктуру в рассрочку, поясняют собеседники газеты. Даже в случае концессионного соглашения сроком на 25–30 лет, государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка, отмечают они.

Представитель Минтранса запрос «Ведомостей» переадресовал в Росавтодор. Представитель Росавтодора комментариев не дал. Собеседники издания также сообщили, что интерес к проекту проявляли компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Получить комментарий Рейльяна изданию не удалось, представитель Ротенберга сказал, что не располагает информацией.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: строительство дорог , Росавтодор , Джубга-Сочи , автодороги
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