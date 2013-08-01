Добыча сланцевой нефти принесла Shell убытки в 2,1 млрд долл.

Одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира - Royal Dutch Shell пришлось списать 2,071 млрд долл., потраченных на разведку и освоение месторождений сланцевой нефти на территории США. На снижение прибыли компании повлияло также падение курса австралийского доллара и приостановка добычи нефти в Нигерии. В результате чистая прибыль компании во II квартале 2013г. сократилась сразу на 57%, составив около 1,74 млрд долл. против 4,1 млрд долл., полученных за тот же квартал 2012г.

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По итогам января-июня 2013г. чистая прибыль Royal Dutch Shell сократилась на 23% и составила 9,91 млрд долл. против 12,82 млрд долл., полученных за то же полугодие 2012г., сообщается в материалах компании.

Совокупная выручка Shell в I полугодии 2013г. понизилась на 5,6% - до 229,862 млрд долл. против соответствующего показателя годовой давности в 243,660 млрд долл. Во II квартале 2013г. совокупная выручка Shell снизилась на 4,6% - до 114,348 млрд долл.

По итогам текущего года прибыль выручка Royal Dutch Shell, по мнению аналитиков, должна составить 441,25 млрд долл.

Royal Dutch Shell - крупнейшая в Европе нефтяная компании. В России Shell совместно с "Роснефтью" в лице Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. владеет 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, а также 27,5% в проекте соглашения о разделе продукции "Сахалин-2" в лице "Шелл Сахалин Холдингс Б.В.". Компании также принадлежит 50% в проекте освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, которая включает в себя Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения.