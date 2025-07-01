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«РусГидро» объявила о переезде штаб-квартиры из Москвы в Красноярск

«РусГидро» завершила перенос штаб-квартиры из Москвы в Красноярск спустя четыре года. Решение было принято по поручению Путина. Он не раз выступал за перенос головных офисов госкомпаний в регионы для их экономического роста
«РусГидро» HYDR ₽0,4715 -0,55% Купить
Фото: ПАО «РусГидро»
Фото: ПАО «РусГидро»

«РусГидро» полностью завершила перенос своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск, туда переехали более 40% работников столичного офиса, включая всех руководителей, объявила компания.

Рабочие места в столице ликвидированы, а в Красноярске прием на работу в исполнительный аппарат «РусГидро» продолжается с середины прошлого года, сообщила компания. В заявлении говорится, что в настоящее время в штаб-квартире на улице Перенсона работают более 900 сотрудников.

Также переехали в Красноярск девять структур группы «РусГидро», среди них — компании IT-блока, а также строительная, энергосбытовая и сервисные организации. Всего в релоцированных офисах будут работать около 1,5 тыс. человек, отметили в «РусГидро».

«Переезд энергохолдинга позволил не только создать новые рабочие места для красноярцев, но и привлечь в регион высококвалифицированные кадры. <...> Релокация штаб-квартиры «РусГидро» в Красноярск была осуществлена во исполнение поручения президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

«РусГидро» при создании была зарегистрирована в Красноярске.

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Бизнес
Виктор Хмарин

О том, что «РусГидро» в ближайшие несколько лет перенесет свой головной офис в Красноярск, «Коммерсантъ» написал в феврале 2021 года. Спустя год глава компании Виктор Хмарин подтвердил эти планы. В 2024 году компания прекратила найм сотрудников в Москве. В «РусГидро» позже рассказали, что инициатива о переводе штаб-квартиры компании по месту регистрации была предложена в 2021 году президентом Путиным.

Глава государства выступал за переезд головных офисов крупных компаний в том же году, говоря о Сибири. По мнению президента, подобная мера приведет к росту налоговых поступлений в местные бюджеты. Похожие предложения о перерегистрации штаб-квартир некоторых госкомпаний тогда готовило Минэкономразвития, писали «Ведомости».

В 2024 году Путин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы «по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
РусГидро переезд штаб-квартира Красноярск
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