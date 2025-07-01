«РусГидро» объявила о переезде штаб-квартиры из Москвы в Красноярск
«РусГидро» полностью завершила перенос своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск, туда переехали более 40% работников столичного офиса, включая всех руководителей, объявила компания.
Рабочие места в столице ликвидированы, а в Красноярске прием на работу в исполнительный аппарат «РусГидро» продолжается с середины прошлого года, сообщила компания. В заявлении говорится, что в настоящее время в штаб-квартире на улице Перенсона работают более 900 сотрудников.
Также переехали в Красноярск девять структур группы «РусГидро», среди них — компании IT-блока, а также строительная, энергосбытовая и сервисные организации. Всего в релоцированных офисах будут работать около 1,5 тыс. человек, отметили в «РусГидро».
«Переезд энергохолдинга позволил не только создать новые рабочие места для красноярцев, но и привлечь в регион высококвалифицированные кадры. <...> Релокация штаб-квартиры «РусГидро» в Красноярск была осуществлена во исполнение поручения президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
«РусГидро» при создании была зарегистрирована в Красноярске.
О том, что «РусГидро» в ближайшие несколько лет перенесет свой головной офис в Красноярск, «Коммерсантъ» написал в феврале 2021 года. Спустя год глава компании Виктор Хмарин подтвердил эти планы. В 2024 году компания прекратила найм сотрудников в Москве. В «РусГидро» позже рассказали, что инициатива о переводе штаб-квартиры компании по месту регистрации была предложена в 2021 году президентом Путиным.
Глава государства выступал за переезд головных офисов крупных компаний в том же году, говоря о Сибири. По мнению президента, подобная мера приведет к росту налоговых поступлений в местные бюджеты. Похожие предложения о перерегистрации штаб-квартир некоторых госкомпаний тогда готовило Минэкономразвития, писали «Ведомости».
В 2024 году Путин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы «по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности».
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