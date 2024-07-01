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В какое время года россияне чаще всего летают на самолетах. Инфографика

Темпы роста полетов россиян на самолетах стали замедляться

В марте 2024 года темпы роста пассажирского потока на самолетах в России сократились. В этом месяце число пассажиров выросло всего на 2,6% по сравнению с мартом 2023 года. Так, в марте 2023 года были перевезены 5,79 млн пассажиров, а в марте 2024 года — 5,9 млн пассажиров.

На графике также видны самые популярные у россиян месяцы для полетов на самолеты — это период с мая по сентябрь, которые приходятся на отпуска. Так, в августе 2023 года российские самолеты перевезли в общей сложности 9,5 млн пассажиров. В сентябре—октябре этот показатель снижался, упав к ноябрю до 5 млн пассажиров.

Темпы роста авиаперевозок по России начали замедляться
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Анастасия Львова Анастасия Львова, Мария Лозовая
самолет россияне авиация пассажирские перевозки
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