В какое время года россияне чаще всего летают на самолетах. Инфографика
В марте 2024 года темпы роста пассажирского потока на самолетах в России сократились. В этом месяце число пассажиров выросло всего на 2,6% по сравнению с мартом 2023 года. Так, в марте 2023 года были перевезены 5,79 млн пассажиров, а в марте 2024 года — 5,9 млн пассажиров.
На графике также видны самые популярные у россиян месяцы для полетов на самолеты — это период с мая по сентябрь, которые приходятся на отпуска. Так, в августе 2023 года российские самолеты перевезли в общей сложности 9,5 млн пассажиров. В сентябре—октябре этот показатель снижался, упав к ноябрю до 5 млн пассажиров.
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