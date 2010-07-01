Банк России сократит персонал на треть в течение 6 лет

Банк России в течение шести лет планирует сократить персонал на 25-30%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Центробанка Георгий Лунтовский.

По его словам, оптимизация персонала предусмотрена пятилетним планом, одобренным советом директоров Банка России в соответствии с поручением Национального банковского совета.

Г.Лунтовский подчеркнул, что оптимизация коснется трех звеньев структуры Центробанка: центрального аппарата, территориальных управлений и расчетно-кассовых центров. При этом первый зампред добавил, что Банк России занимается оптимизацией своей структуры еще с 1998г. С тех пор персонал банка сократился на 20 тыс. человек, а на сегодняшний день число сотрудников ЦБ насчитывает 71 тыс. человек.

Основной объем оптимизации будет достигнут за счет перевода бюджетных организаций, находящихся на обслуживании в Банке России, в федеральные казначейства. Для этого регулятор и казначейства согласовали совместный план действий. Численность сотрудников федерального казначейства увеличена не будет, поскольку, по словам Г.Лунтовского, оно обладает необходимыми кадровыми ресурсами.