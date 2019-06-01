Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

Опрос проводился в рамках исследовательского проекта, выполненного ВНИИ труда и СПбГУ. Целевая группа составила 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе 46,8% мужчин и 53,2% женщин, разных уровней образования, групп занятий и отраслевых сфер занятости. Опросом были охвачены все федеральные округа, указали авторы исследования.

В январе 2018 года размер оклада по воинскому званию, к примеру, рядового, составлял 5200 руб., у младшего лейтенанта — 9880 руб., у полковника — 13 520 руб., у генерал-майора — 20 800 руб., у маршала — 31 200 руб.

Размер оклада по воинской должности зависит от тарифного разряда (всего их 50). Так, курсант получит 7280 руб., а военнослужащий, имеющий 25-й тарифный разряд (например, заместитель командира танковой бригады) — 28 600 руб., 50-й (первый заместитель министра обороны) — 46 800 руб. Кроме того, военнослужащим положены ежемесячные дополнительные выплаты.

Майор, занимающий должность в центральном аппарате военного ведомства, к примеру, ведущего эксперта, со всеми надбавками получает в районе 100–110 тыс. руб. ежемесячно, рассказал РБК источник в Минобороны. «А генерал, занимающий должность начальника центрального органа военного управления, может получать в районе 160 тыс. руб.», — добавил он. Кроме того, по итогам каждого года, согласно так называемому приказу №1010, военнослужащим выплачивается премия, сообщил он. Размер ее зависит от множества факторов (от звания, должности, результатов работы, наличия каких-либо нарушений) и может составлять как 200 тыс. руб., так и 2 млн руб., заключил собеседник РБК.