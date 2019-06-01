Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

Военнослужащие и руководители продемонстрировали самые высокие ожидания повышения своих доходов, следует из опроса ВНИИ труда (исследовательского института, подведомственного Минтруду) совместно с СПбГУ. Опрос есть в распоряжении РБК.
- Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов. Это самые высокие оценки среди респондентов в разрезе занятий по основному месту работы.
- Меньше оптимизма у работников в сферах обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности: 48% из них в целом позитивно оценивают перспективы повышения уровня своего материального благополучия. Среди квалифицированных рабочих промышленности, строительства и транспорта таких 47%.
- Самые низкие результаты среди квалифицированных работников сельского хозяйства и рыбоводства: только 37% считают реальным добиться повышения денежных доходов. Среди неквалифицированных работников таковых 42%.
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По сферам занятости наиболее высокие ожидания перспектив роста доходов характерны для работников сфер ИТ-технологий (71%). Самые низкие — в сфере здравоохранения (42%) и образования (40%).