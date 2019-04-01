РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве

РЖД выступят генеральным подрядчиком строительства первой железной дороги в Туве. По новой ветке будут возить уголь с Элегестского месторождения, построить ее обещают за четыре-пять лет

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный директор АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» Руслан Байсаров подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве, передает корреспондент РБК.

При подписании присутствовали глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих.

​Магистраль Кызыл — Курагино длиной более 400 км должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России, а также обеспечить транспортировку угля с Элегестского угольного месторождения.

По словам Белозерова, для РЖД этот проект означает развитие железнодорожной сети и грузовой базы. Привлечением инвестиций в проект «займутся партнеры», а РЖД выступит основным подрядчиком, а затем и перевозчиком. «Будем обслуживать дорогу. Реализуем проект в период от четырех до пяти лет», — рассказал глава РЖД.

По оценке Байсарова, общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет около 360 млрд руб. В эту сумму входят затраты на освоение месторождения, строительство портового терминала в Ванино (Хабаровский край) и строительство самой дороги Кызыл — Курагино. Период окупаемости проекта, по словам Байсарова, составляет 10–15 лет. По словам предпринимателя, теперь предстоит найти финансирование. Государственные средства на строительство дороги привлекать он не планирует.