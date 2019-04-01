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Экономика ,  
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РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве
РЖД выступят генеральным подрядчиком строительства первой железной дороги в Туве. По новой ветке будут возить уголь с Элегестского месторождения, построить ее обещают за четыре-пять лет

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный директор АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» Руслан Байсаров подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве, передает корреспондент РБК.

При подписании присутствовали глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих.

​Магистраль Кызыл — Курагино длиной более 400 км должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России, а также обеспечить транспортировку угля с Элегестского угольного месторождения.

По словам Белозерова, для РЖД этот проект означает развитие железнодорожной сети и грузовой базы. Привлечением инвестиций в проект «займутся партнеры», а РЖД выступит основным подрядчиком, а затем и перевозчиком. «Будем обслуживать дорогу. Реализуем проект в период от четырех до пяти лет», — рассказал глава РЖД.

По оценке Байсарова, общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет около 360 млрд руб. В эту сумму входят затраты на освоение месторождения, строительство портового терминала в Ванино (Хабаровский край) и строительство самой дороги Кызыл — Курагино. Период окупаемости проекта, по словам Байсарова, составляет 10–15 лет. По словам предпринимателя, теперь предстоит найти финансирование. Государственные средства на строительство дороги привлекать он не планирует.

Инвестиции в строительство ветки составляют около 126,6 млрд руб. (без НДС, в ценах 2017 года), уточнили в РЖД.

​Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя подписание договора отметил, что проект железной дороги Кызыл — Курагино имеет долгую историю. «Сегодня мы приблизились к началу работ», — отметил он. По его словам, эта железнодорожная ветка может быть продолжена в Китай или в Монголию. С тем, что дорогу можно продолжить, согласен глава Минтранса Евгений Дитрих.

Ранее глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал РБК, что к строительству железной дороги из Кызыла в Курагино планируется привлечь железнодорожные войска. По его словам, с таким предложением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Отвечая на вопрос журналистов, зачем к строительству ветки планируют привлечь военных, Белозеров объяснил, что это обусловлено сложными условиями работы. Железная дорога будет строиться в гористой местности, для ее возведения необходимо проложить восемь тоннелей общей длиной 11 км и возвести 127 мостов протяженностью около 16 км, уточнили в РЖД.

При этом Байсаров пока не определился с источниками финансирования дороги. «Мы сейчас подписали договор и пойдем с ним в банки, тогда и определимся с распределением финансирования», — заявил он, добавив, что использование государственных денег в проекте не предусмотрено. На вопрос, может ли компания привлечь инфраструктурные облигации, он ответил утвердительно.

Проект с многолетней историей

Проект строительства железной дороги в Туве обсуждается более 15 лет. В 2002 году лицензию на разработку Элегестского месторождения получила Енисейская промышленная компания (ЕПК) банкира и экс-сенатора Сергея Пугачева. Однако компания Пугачева не исполнила обязательства по графику работ, и правительственная комиссия исключила железную дорогу Кызыл — Курагино из перечня объектов, реализуемых за счет бюджета. У оказавшейся банкротом ЕПК лицензию на строительство дороги отозвали Роснедра.

В апреле 2013 года конкурс на строительство выиграла Тувинская энергетическая промышленная корпорация (ТЭПК) Руслана Байсарова. Он тогда же взял на себя обязательства построить дорогу к месторождению.

Но строительство магистрали так и не началось, последний раз его переносили на октябрь 2018 года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером — SPV-компания, в которой по 47,5% — у ТЭПК и УК «Лидер», еще 5% — у «Российских железных дорог». 15% инвестиций должны были составить собственные средства концессионера, остальное — займы.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Наталья Демченко
Теги: ОАО «РЖД»
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