ЦБ оценил последствия от приоритета уплаты налогов при банкротстве

Принятие законопроекта о приоритете уплаты налогов при банкротстве приведет к потерям для бюджета в размере 117 млрд руб., оценил ЦБ на базе расчетов банков. В ФНС назвали основу для таких выкладок ошибкой и «фантомной болью»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России оценил потенциальные потери бюджета от принятия правительственного законопроекта о приоритете уплаты налогов при банкротстве юридических лиц. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на круглом столе с участием представителей ФНС, Минэкономразвития, ЦБ и бизнеса, передает корреспондент РБК. О сути законопроекта РБК писал подробно ранее.

Согласно отзыву ЦБ на законопроект, который цитировал Гаврилов, положение о том, что налоги, начисленные на залоговое имущество банкрота, должны будут в приоритетном порядке погашаться за счет выручки от реализации залога, потребует досоздания значительных резервов кредитных организаций на возможные потери по ссудам. Это приведет к существенному уменьшению налога на прибыль, уплачиваемого кредиторами.

«Согласно представленным оценкам, из-за снижения стоимости залогов банки будут вынуждены сформировать дополнительные резервы в размере 400 млрд руб, что, в свою очередь, сократит их налоговую базу по налогу на прибыль и приведет к снижению поступлений от этого налога более чем на 80 млрд руб.», — сказал Гаврилов.

Уменьшение прибыли приведет и к снижению выплачиваемых дивидендов. «В случае Сбербанка с долей участия государства 50% +1 акция при 50-процентной норме дивидендов повлечет недополучение доходов федерального бюджета в размере 37 млрд руб.», — процитировал он отзыв ЦБ.

Банк России направил свою позицию по законопроекту в комитет 13 февраля, подтвердила начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Анна Алексеева. Позиция содержит общие расчеты, которые получены по итогам информации, поступившей из крупных кредитных организаций, а также Ассоциации банков России, сказала она.

В ФНС ранее оценивали положительный бюджетный эффект от законопроекта в размере более 52 млрд руб. в год, сказал Гаврилов. Это существенно ниже потенциальных потерь, констатировал он.

Как ответила ФНС

ФНС знакома с дискуссией по цифрам, которые были озвучены, сказал замруководителя службы Константин Чекмышев.

«52 миллиарда — мы посчитали — за последние три года в среднем получаемая уже в бюджет, исходя из сложившейся судебной практики, налоговая масса от тех налогов, которые в случае принятия законопроекта закрепят судебную практику и оставят все как есть», — заявил он.

Если законопроект не будет принят или будет принят в ином виде, бюджеты потеряют эти деньги, констатировал Чекмышев. Кроме того, сейчас невозможно рассчитать объем злоупотреблений, который потенциально может возникнуть в связи с подобными схемами. «Это еще большие потери бюджета, если вдруг появится такое окно возможностей по неналоговому фактически ведению деятельности», — подчеркнул Чекмышев.

Законопроект предлагает, в частности, включить все налоги от использования и продажи залогового имущества в перечень расходов, которые должны покрываться за счет реализации предмета залога. Без этой нормы предприятие-должник может «затягивать процедуру банкротства и в то же время использовать по назначению находящийся в залоге дорогостоящий актив, например завод, и фактически освобождаться от уплаты любых налогов», предупреждали в ФНС. В случае же продажи залогового имущества налоговые расходы за него перекладываются на других кредиторов, что несправедливо, указывали там.

Чекмышев также прокомментировал оценки ЦБ по необходимому размеру дополнительных резервов для кредитных организаций.

«Что касается 400 млрд руб. — наверное, это просто ошибка. Я не верю, что здесь было какое-то злоупотребление, поскольку мы были знакомы с этими расчетами. То, что мы видели, как эти расчеты делались, <...> они все были, прошу прощения за это слово, умозрительные», — указал Чекмышев.

По его словам, 400 млрд руб. — это некая «фантомная боль», потому что они рассчитывались банками исходя из объема текущего кредитования. «Эта ситуация была полностью купирована, 400 млрд не актуальны вообще. Почему? Потому что регулирование было перенесено только на новые кредитные договоры», — заявил замглавы ФНС.

Речь идет о норме законопроекта, согласно которой применительно к новым договорам залога будет действовать приоритетный порядок уплаты налогов за счет выручки с продажи залога. Действительно, последняя редакция законопроекта, которая закрепляет его применение только к новым договорам залога, заключаемым после вступления в силу новых норм, понижает градус дискуссии о размере дополнительных резервов, отметила Алексеева. Но даже в таком случае их объем составит не менее 200 млрд руб., сказала она.

По статистике, при банкротствах банки получают больше, чем все остальные кредиторы, включенные в реестр. Так, по данным Федресурса, в 2023 году залоговые кредиторы (в основном это банки) смогли вернуть себе 26% долгов, тогда как средняя доля возмещаемых долгов по всем кредиторам, включая банки, — 9,7%.

Рост стоимости кредита

В своем отзыве Банк России также указал на неизбежное снижение доступности кредитования для бизнеса в связи с принятием законопроекта в актуальной редакции.

«Стоимость кредита в процентных пунктах подрастет где-то на 1,2 или на 1,5, что чувствительно в сегодняшней ситуации, когда у нас кредиты и так уже не настолько доступны», — сказала Алексеева.

Кроме того, нагрузка на заемщика увеличится еще и потому, что банки будут запрашивать больший объем обеспечения по ссудам. «Потребуется увеличение больше чем на 15% стоимости обеспечения. Более того, в определенных случаях такая позиция, которая в законопроекте изложена, может привести к дисконтированию залоговой стоимости более чем на 20%», — констатировала она.

Позицию ЦБ поддержали присутствовавшие на встрече представители Сбербанка, ВТБ и ПСБ. Против законопроекта высказался также ряд компаний реального сектора — в частности, «Ростех» и «Росатом».

«Для предприятий оборонного комплекса кредиты подорожают, и это будет препятствовать развитию реального сектора экономики, промышленных предприятий», — указал руководитель проектной группы департамента по работе с проблемными активами «РТ-Капитал» (входит в «Ростех») Евгений Кашуба. Кроме того, по его мнению, масштабные изменения в системе взимания платежей с банкротов, предлагаемые правительством, приведут к снижению доверия к институту несостоятельности в целом.

«Как минимум плюс полтора процента к ставкам [по кредитам] при текущей ключевой — ставка почти 20% убивает инвестиции совершенно, окончательно. Что-то мы, безусловно, продолжим финансировать, но это будет гораздо сложнее», — сказала директор казначейства госкорпорации «Росатом» Ирина Данилова.

Оснований утверждать, что изменение законодательства приведет к подорожанию кредитов, нет, отвечали раньше на это предупреждение в ФНС. Это подтверждают предыдущие этапы формирования судебных подходов к использованию залоговой выручки, которые никак не повлияли на процентные ставки, считают в службе. Затраты на налоги для залоговых поступлений в среднем за последние два года, когда уже сложилась судебная практика на уровне Верховного суда (отдал приоритет части налоговых выплат), — это всего 4,5% от поступлений, причитающихся банкам, указали в ФНС.