Силуанов ответил на вопрос о снижении трат на оборону ради медицины

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что расходы на человеческий капитал, увеличить которые поручил президент Владимир Путин, не приведут к сокращению трат на оборону и увеличению государственных заимствований

Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Рост расходов на человеческий капитал, обеспечить который в ходе послания Федеральному собранию поручил Владимир Путин, будет возможен благодаря изменению налоговой системы и реструктуризации бюджета. Так министр финансов Антон Силуанов ответил на вопрос РБК, не приведут ли подобные планы к сокращению трат государства на оборону и безопасность.

«Президент отвечал на этот вопрос. Он сказал, что в первую очередь мы должны переструктурировать объем бюджета, который есть, на новые приоритеты. А это человеческий капитал, здравоохранение, образование, и безусловно, это еще инфраструктура. Это направления, которые должны нам обеспечить более высокие темпы роста. Президент ставил задачу — 3,7–3,8% годовых», — сказал Силуанов.

«И если мы переструктурируем наши ресурсы, которые есть в бюджетной системе, если мы перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если мы создадим более комфортные условия для развития, о чем тоже сегодня говорилось в послании, я уверен, что мы сможем увеличить динамику экономического развития».

Глава Минфина также напомнил, что Путин утвердил программу вооружений на несколько лет, согласно которой «не планируется в номинальном выражении снижение расходов на оборону». «Наоборот, они будут увеличиваться. Увеличиваться в тех объемах, тех пределах, которые посильны для государственного бюджета», — добавил позднее Силуанов. По его словам, рост расходов на человеческий капитал не приведет и к наращиванию программы заимствований.

Выступая в четверг перед Федеральным собранием, Путин заявил о необходимости выполнения важнейшей задачи по обеспечению качества жизни и благосостояния людей. «Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека», — сказал президент. Глава государства рассказал о планах за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности, увеличить размер пенсий, выстроить систему социальной помощи.

«Мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня: к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», в которых продолжительность жизни превышает 80 лет», — отметил Путин.