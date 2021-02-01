Эксперты предупредили о риске санкций для «дворца» под Геленджиком

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Похожие ограничения могут распространяться на резиденцию под Геленджиком и со стороны Евросоюза и Соединенного Королевства. «Если компания или актив контролируется лицом, внесенным в санкционный список, европейские компании и лица обязаны прекратить платежи в адрес такого актива и заморозить любые доступные активы, находящиеся под контролем подсанкционного лица», — говорит РБК базирующийся в Германии юрист Фабиан А. Ян, представляющий интересы клиентов в связи с санкциями.
По словам Яна, в июне 2020 года Еврокомиссия выпустила специальные разъяснения, из которых следует, что европейский бизнес должен проверять, контролируется ли тот или иной актив лицом, находящимся в санкционном списке ЕС. «Предоставление экономических ресурсов структуре, не находящейся в санкционном списке, но которая принадлежит или контролируется лицом, внесенным в санкционный список, рассматривается как непрямое предоставление экономических ресурсов самому этому лицу», — говорится в документе (.pdf). Предоставление экономических ресурсов (к которым относятся «активы любого вида, будь то материальные или нематериальные») подсанкционным лицам запрещено. В частности, к таким запрещенным сделкам относится и экспорт товаров и технологий из ЕС для лица, находящегося под санкциями, — это следует, например, из разъяснений Министерства иностранных дел Финляндии по европейским санкциям.
В ЕС на все прямо или косвенно принадлежащие подсанкционному лицу активы распространяется заморозка счетов, а также ограничение хозяйственных операций (поставка, оказание услуг, инвестирование, кредитование и т.д.) между лицами ЕС и подсанкционными лицами. Иными словами, блокирующие санкции ЕС распространяются не только на лиц, прямо перечисленных в санкционных списках, но и на лиц, подконтрольных таким «токсичным» лицам, подтверждает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
При этом в США и Евросоюзе могут быть применены разные стандарты верификации заявления Ротенберга. «Полагаю, что в ЕС может потребоваться время для установления формальных связей «дворца» с Аркадием Ротенбергом, помимо публичного признания факта бенефициарного владения», — считает Именнов. Что касается США, то поскольку американские нормы соблюдаются в первую очередь самим бизнесом — банками, страховщиками, управляющими активами, там в последнее время были сильно ужесточены процедуры проверки потенциальных клиентов (due diligence, KYC). «Это означает, что даже без формальных заявлений и уведомлений структурных подразделений Минфина США, как OFAC или FinCEN, взаимодействие с мировой финансовой системой будет затруднено или вовсе невозможно для юрлиц, которые владеют «дворцом» или связаны с его строительством или обслуживанием», — отмечает адвокат.
Правительство США должно ответить на заявление Ротенберга, указав, что дворец под Геленджиком считается заблокированной собственностью и американские лица не могут предоставлять ему товары и услуги, считает О'Тул. При этом Минфин США может отдельно внести дворец в санкционный список, как это было весной 2014 года: тогда сначала в список SDN был внесен Аркадий Ротенберг, а затем — его компания «Стройгазмонтаж» (в 2019 году была им продана). РБК направил запрос в пресс-службу Минфина США.
Ротенберг сослался в том числе на западные санкции, объясняя, почему не сразу объявил, что является бенефициарным собственником резиденции под Геленджиком. «Скандал вокруг этого, всякие инсинуации, пишут... а на меня и так санкции», — указал бизнесмен.
Администрация США обладает инструментом, который также потенциально распространяет санкции на любых неамериканских физических и юридических лиц, оказывающих содействие активам Ротенберга. Это закон CAATSA, подписанный бывшим президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Закон обязывает президента США вводить санкции против иностранных финансовых институтов о которых министру финансов известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине (Ротенберг — один из таких людей). Закон CAATSA также предполагает введение санкций против иностранцев, которые будут замечены в содействии «существенным транзакциям» в интересах российских подсанкционных лиц.