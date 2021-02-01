Эксперты предупредили о риске санкций для «дворца» под Геленджиком

Резиденция под Геленджиком может оказаться под ограничительными мерами США и ЕС, говорят опрошенные РБК специалисты. Тогда поставки импортных товаров для него могут стать невозможны

Кадр из расследования (Фото: Алексей Навальный / Youtube)

После заявления миллиардера Аркадия Ротенберга о том, что он является «бенефициаром» резиденции в селе Прасковеевка под Геленджиком, которую Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, иноагент по решению Минюста) называл «дворцом Путина», на эту собственность могут быть распространены санкции США, Великобритании и Евросоюза, сказали опрошенные РБК эксперты по санкционному законодательству.

Аркадий Ротенберг, находящийся в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, отвечая на вопрос Telegram-канала Mash, является ли он собственником дворца, сказал: «Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром». Бизнесмен не раскрыл структуру владения объектом. По данным ФБК, владеет объектом ООО «Комплекс», единственным участником которого является непубличное АО «Бином», не раскрывающее своих акционеров.

Правило 50%

Если Ротенберг прямо или косвенно владеет более чем 50% в этой недвижимости, она автоматически должна подпадать под санкции США и ЕС, аналогичные тем, под которыми находится сам Ротенберг. «Если Ротенберг говорит, что владеет им [дворцом], актив должен блокироваться по правилу 50%», — сказал РБК бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) в администрации Барака Обамы Брайан О'Тул.

Правило (.pdf) означает, что если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же санкции, даже если не фигурирует ни в каких списках. На практике это означает, что гражданам и компаниям США запрещается совершать какие-либо транзакции с объектом, например поставлять товары для дворца. Бизнес обязан сам избегать запрещенных сделок.