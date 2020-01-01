Суд отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

В 2017 году Минфин США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за сделки с «Роснефтью» в 2014 году, которые нарушили санкционный режим

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Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином после того, как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление окружного суда штата Техас.

Суд постановил, что власти США не дали компании в 2014 году достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с «Роснефтью», которые нарушали введенные администрацией Барака Обамы санкции.

Во встречном иске Exxon Mobil утверждается, что корпорация была неправомерно оштрафована за ведение бизнеса с «Роснефтью», на которую не было наложено санкций, а ограничительные меры касались только главы и председателя совет директоров компании Игоря Сечина.

В Exxon уточнили, что неверная интерпретация распоряжения президента Барака Обамы 2014 года нарушает Закон об административной процедуре. «Exxon Mobil признает решение суда. Компания подтверждает, что соблюдала все санкции», — говорится в заявлении компании.

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попал в санкционный список Минфина США 28 апреля 2014 года, а соглашения ExxonMobil с «Роснефтью» были заключены с 14 по 23 мая 2014 года. В июле 2014 года Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) направило Exxon повестку, в которой уведомило, что компания, возможно, нарушила санкционный режим, заключив с «Роснефтью» восемь соглашений, подписанных Сечиным. В июле 2017 года Офис по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовал Exxon Mobil на $2 млн за ведение дел с «Роснефтью».