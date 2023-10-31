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HeadHunter объявил о выкупе своих акций

Компания объявила, что готова выкупить акции и ADS кипрской HeadHunter Group PLC чуть более чем за 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение направлено на иностранцев из-за прекращения торгов бумаг компании в США
HeadHunter HHRU ₽3 745 -1,58% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

МКАО «Хэдхантер» предложила держателям обыкновенных акций и ADS Headhunter Group PLC, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, выкупить их бумаги или обменять на вновь выпущенные акции. Кипрская HeadHunter Group PLC до сих пор была головной компанией для владельца одноименной рекрутинговой компании, ее ADS с 2019 года торговались на американской бирже NASDAQ. МКАО «Хэдхантер» была зарегистрирована в специальном административном районе в Калининградской области в начале октября.

Компания предложила приобрести чуть более 14,64 млн (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не будут одобрены собранием акционеров, и чуть более 26,68 млн (52,7%), если изменения будут одобрены. Стоимость акций составит 910,5 руб. за бумагу, но по условиям, одобренным правительственной комиссией по иностранным инвестициям, покупатель будет обязан уплатить 10-процентный взнос в государственный бюджет, так называемый «налог на выход» — эту сумму компания вычтет из стоимости, то есть держатели бумаг смогут получить по 819,45 руб. за штуку.

Во вторник, 31 октября котировки HeadHunter на Мосбирже составляли 3745 руб. за штуку, то есть владельцы бумаг могут получить 24% от их текущей рыночной стоимости или 21,8% с учетом налога.

Как отмечается в документе, предложенная стоимость учитывает требование 50% скидки к рыночной цене, определенной независимым оценщиком.

В мае этого года акционеры HeadHunter одобрили программу обратного выкупа акций, сообщила компания, не раскрыв каких-либо деталей по объему и срокам. В нынешнем предложении отмечается, что оно обусловлено подачей заявок на покупку не менее 10 127 144 ценных или 20% от общего количества, что «является требованием одобрения правительственной комиссии и получением разрешения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США на уплату налога на выбытие».

После завершения предложения компания планирует провести листинг своих акций на Мосбирже. Торги ADS на этой площадке, а также СПБ Бирже завершатся.

Также компания готова обменять бумаги тех инвесторов, «которые желают и способны», с учетом международных и российских ограничений, сохранить свою долю в бизнесе группы, на эквивалентное число своих акций. Но она оговаривается, что может завершить обмен, если получит соответствующее предложение от владельцев более 50% своих бумаг. При этом к обмену будут приниматься акции и ADS только от владельцев, которые являются российскими резидентами и нерезидентами, не связанными с «недружественными» странами, которые держат бумаги не через российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) и «СПБ Банк».

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В документе также говорится, что «Хэдхантер» намерен инициировать редомициляцию в Россию, для чего требуется 75% голосов владельцев бумаг компании, присутствующих на соответствующем собрании акционеров. «Процесс редомициляции является длительным и сложным, и не может быть уверенности в том, что такая редомициляция будет завершена», — оговаривается в документе.

Почему «Хэдхантер» предложил выкуп

В предложении отмечается, что NASDAQ еще в феврале 2022 года приостановила торги ADS HeadHunter, а в марте этого года решила исключить их из листинга. Компания пыталась оспорить решение, но не смогла, и 8 июля 2023 года состоялся делистинг ее бумаг с этой площадки. Они продолжили торговаться на Московской бирже и Бирже СПБ, но эти торги практически невозможны для нероссийских инвесторов из-за действующих в стране ограничений.

Кроме того, с марта этого года вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которым российские компании, владеющие классифайдами, должны быть подконтрольны гражданам России или российским юрлицам. Под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые юрлицом, то есть право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% голосующих акций или долей.
Летом Роскомнадзор включил HeadHunter в реестр «ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений». Всего в перечень вошли 12 платформ с суточной посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей. Это означает, что компания обязана обеспечивать соблюдение ограничений иностранного владения, отмечается в предложении.

Согласно информации на сайте HeadHunter, сейчас 22,8% акций компании принадлежат Kismet Capital Group Ивана Таврина, 9,3% — фондам под управлением «Эльбрус Капитала», 67,8% — в свободном обращении.
При этом Kismet появилась в составе акционеров в середине января этого года. В конце того же месяца американский инвестбанк Goldman Sachs снизил долю в HeadHunter с 8,7 до 5,9%, и одновременно в числе акционеров появилась новая структура — Broomfield International Limited с долей в 2,9%. Как пояснили собеседники РБК, изменения были связаны с реструктуризацией активов Goldman Sachs в связи с желанием уйти с российского рынка: портфель активов инвестбанка выкупил его топ-менеджмент.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Анна Балашова Анна Балашова
HeadHunter выкуп акций
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