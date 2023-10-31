«Росатом» словами «вопросов нет» ответил на критику Лукашенко по БелАЭС

«Росатом»: нерешенных вопросов с Минском по поводу Белорусской АЭС нет

Основные этапы строительства АЭС пришлись на пандемию и ухудшение внешнеполитической обстановки, отметили в «Росатоме», отвечая на слова Лукашенко о нарушении сроков. Первый блок запустили в 2020 году, второй блок еще не сдан

Фото: rosatom.ru

У России нет нерешенных вопросов с Белоруссией по поводу проекта АЭС, сообщили РБК в пресс-службе «Росатома».

«Что касается сдвижки сроков реализации проекта, то необходимо учитывать следующие факторы. Основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками. Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», — заявили в госкорпорации.

Российская сторона взаимодействует с белорусской по всем вопросам, возникающим в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. «Росатом» подчеркнул, что БелАЭС — первый полностью реализованный проект компании по сооружению атомного энергоблока поколения III+ за рубежом.

В корпорации добавили, что срок жизни АЭС измеряются десятилетиями и для «Росатома» нормальной практикой является «идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях». Коммерческую составляющую в госкорпорации не комментируют.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск поставил перед Москвой вопрос компенсации из-за «нарушения сроков ввода станции». Глава государства рассказал, что Россия «предложила варианты по цене на свежее ядерное топливо», Минэнерго Белоруссии должно оценить, насколько они удовлетворяют Минск.

«Росатом» является генеральным подрядчиком АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт в Гродненской области Белоруссии. Соглашение о ее строительстве было заключено между Москвой и Минском в 2011 году. Первый блок БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года. Физический пуск второго блока состоялся в апреле 2022 года, в конце сентября 2023-го Минэнерго Белоруссии сообщило, что на станции началось «комплексное опробование оборудования второго энергоблока».