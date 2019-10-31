Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

Группа компаний «Метпром» достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на деньги «Российского экспортного центра», в который было вложено $8 млрд. Компания заключит концессию, предполагающую управление заводом

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Группа компаний «Метпром», которая принадлежит бизнесмену Станиславу Лазуткину, достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на средства, привлеченные в «Российском экспортном центре» (РЭЦ) и Африканского экспортно-импортного банка. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра развития горнодобывающей промышленности и металлургии Нигерии Оламилекан Адегбите.

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора. «Мы поняли, что будет лучше вернуться к тем ребятам, которые строили завод изначально», — цитирует Адегбите агентство Bloomberg.

Вице-президент «Метпрома» по развитию международного бизнеса Михаил Матвеев подтвердил РБК участие компании в модернизации Ajaokuta Steel. По его словам, компания заключит с правительством Нигерии концессионное соглашение на принципах BOT (build — operate — transfer, концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию в течение установленного срока, после чего объект передается государству). Контрактной стороной от России выступает «Метпром».

В пресс-службе «Российского экспортного центра» РБК заявили, что рассматривают с Африканским экспортно-импортным банком возможность участия в финансировании завершения строительства этого завода. РБК направил запрос в этот африканский банк.

После реализации проекта и возврата вложенных средств «Метпром» передаст завод нигерийской стороне, пояснил РБК Матвеев. Он не раскрыл финансовых деталей проекта. Отвечая на вопрос о сроках концессии, он ответил, что «это не год и не два». «Хотя завод и не работал, но состояние его удовлетворительное, и после проведения необходимых работ по реконструкции и модернизации он будет запущен», — добавил собеседник РБК.