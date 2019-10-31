Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России 2019 года

1 «Яргео» Нефть и газ 83 217 193,65

Основной владелец: НОВАТЭК Совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» (51%) и корпорации «Энергия» (49%). «Яргео», зарегистрированное 3 октября 2003 года, занимается разработкой Ярудейского нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО, эксплуатация которого началась в декабре 2015 года. Спустя примерно месяц оно было выведено на проектный уровень добычи нефти в 3,5 млн т в год. В 2018 году «Яргео» добыло 1,5 млрд куб. м газа и почти 3,5 млн т нефти. В сентябре 2019 года был произведен запуск новой скважины с длиной горизонтальной секции 1068 м. Выручка: 2017 — 61 496 млн руб. 2016 — 50 341 млн руб. 2015 — 1 343 млн руб.

2 НИПИ НГ «Петон» Строительство инфраструктуры 81 176 170,80

Основные владельцы: Игорь Мнушкин, Олег Поляков НИПИ НГ «Петон» является главным научно-исследовательским и опытно-конструкторским центром технологического холдинга «Петон» — одной из крупнейших инжиниринговых организаций России. «Петон» был создан в 1990 году, получив свое название от термина «ПЕрекрестноТОчная регулярная Насадка», что подразумевает тип устройств для переработки нефти. «Петон» специализируется на разработке и внедрении технологий строительства, модернизации и реконструкции газо- и нефтеперерабатывающих заводов. Выручка: 2017 — 60 373 млн руб. 2016 — 14 734 млн руб. 2015 — 1 883 млн руб.

3 ПГ «Уралвтормет» Металлы и горная добыча 80 534 163,41

Основной владелец: Сергей Савельев Промышленная группа «Уралвтормет» является крупной российской компанией по закупке и переработке лома черных металлов и занимает одну из лидирующих позиций на рынке вторичных металлов. Компания имеет свои технически оснащенные производственные площадки, что позволяет осуществлять весь цикл работ: от заготовки и переработки лома

до его отгрузки. Помимо этого ООО ПГ «Уралвтормет» занимается добычей и обогащением руд цветных металлов, а также производством драгоценных металлов. Выручка: 2017 — 64 457 млн руб. 2016 — 45 038 млн руб. 2015 — 2 122 млн руб.

4 «Ямал СПГ» Нефть и газ 182 360 146,42

Основной владелец: НОВАТЭК ОАО «Ямал СПГ» — интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа, реализуемый на полуострове Ямал. Предусматривает ежегодное производство порядка 16,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн т газового конденсата с круглогодичной поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Включает строительство завода по производству СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. Проект является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна TOTAL (20%), CNPC — Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Выручка: 2017 — 13 764 млн руб. 2016 — 10 595 млн руб. 2015 — 8 084 млн руб.

5 «РэйлАльянс» Машиностроение 35 642 118,24

Основной владелец: Measurestep Enterprises Limited ООО «РэйлАльянс» работает на рынке продукции железнодорожного назначения с 2003 года. Эта крупная российская компания специализируется на реализации продукции железнодорожного назначения и логистических услуг. ООО «РэйлАльянс» занимается поставками широкого спектра комплектующих для ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен», ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и таких ведущих предприятий транспортного машиностроения, как ОАО «Метровагонмаш», ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод», ООО ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» и др. Measurestep Enterprises Limited (Кипр) — единственный номинальный участник ООО «РэйлАльянс». Выручка: 2017 — 29 021 млн руб. 2016 — 12 953 млн руб. 2015 — 1 924 млн руб.

6 ГК «Благо» Сельское хозяйство и продукты питания 17 856 108,33

Основной владелец: Дмитрий Фосман ГК «Благо» — один из крупнейших производителей растительного масла в России. Группа «Благо» объединяет компании численностью порядка 2750 человек, сотрудничает более чем с сотней крупнейших дистрибьюторов. Продуктовый портфель группы компаний «Благо» отличается разнообразием сортов и фасовок растительного масла. Среди продукции ГК «Благо» — свыше десяти брендов растительного масла, которые представлены во всех федеральных розничных сетях РФ и экспортируются более чем в 22 страны мира. Имеет шесть производственных площадок. Вся продукция группы компаний «Благо» проходит несколько ступеней контроля: от испытаний сырья на входе до лабораторных исследований готовой продукции. Выручка: 2017 — 11 594 млн руб. 2016 — 7 412 млн руб. 2015 — 1 018 млн руб.

7 «Лига ставок» (ООО ПМБК) Букмекерская деятельность и организация лотереи 36 116 104,62

Основной владелец: «Казако АГ» ООО «Первая международная букмекерская компания» существует с августа 2008 года. Получив лицензию в июле 2009 года, компания стала набирать популярность под брендом «Лига ставок». Ее деятельность направлена на развитие букмекерского бизнеса в России, поддержку отечественного спорта и создание новой сферы спортивных развлечений. Подобная стратегия работы позволила компании стать лидером на рынке букмекерских услуг в России. БК «Лига Ставок» имеет более 500 клубов в 120 городах страны. В 2019 году стала обладателем Гран-при «Абсолютно лучший букмекер» и победителем в номинации «Лучшее мобильное приложение» премии BR AWARDS. В этом же году БК «Лига Ставок» возглавила Национальный рейтинг букмекеров, обнародованный независимой аналитической группой «РБК Исследования рынков». Выручка: 2017 — 11 871 млн руб. 2016 — 4 548 млн руб. 2015 — 2 758 млн руб.

8 «Промстрой» Строительство инфраструктуры 16 954 101,27

Основные владельцы: Эльдар Исмаилов, Михаил и Илья Полонские AO «Промстрой» — это строительно-монтажный холдинг по созданию крупных промышленных объектов энергетического сектора экономики. Имеет отраслевое присутствие в нефтегазовой отрасли, в секторах энергетики и металлургии. Другие ключевые компетенции холдинга — проектирование, строительно-монтажные работы, пусконаладка и производство металлоконструкций. В ГК «Промстрой» входят более десяти компаний в России, Казахстане и Белоруссии. С 2007 года компания участвовала более чем в 30 проектах. В частности, занималась строительством крупнейших российских нефтегазовых проектов — газопровода «Турецкий поток», полимерного комплекса «Запсибнефтехим», нефтепроводов «Транснефти», Антипинского НПЗ. Выручка: 2017 — 7 813 млн руб. 2016 — 6 144 млн руб. 2015 — 1 151 млн руб.

9 «Первый завод» Нефть и газ 26 038 98,92

Основной владелец: Теа Кобулашвили «Первый завод» — небольшое нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в поселке Полотняный завод Дзержинского района Калужской области. В качестве сырья на производстве используются нефть и газовый конденсат. «Первый завод» может перерабатывать легкие фракции нефти без дополнительного оборудования, что существенно снижает стоимость готовой продукции. Компания производит нефтяные растворители, технологическое топливо и топочный мазут. Имеет современное оборудование, обеспечивающее оптимальную глубину переработки сырья. Выручка: 2017 — 19 773 млн руб. 2016 — 3 018 млн руб. 2015 — 2 127 млн руб.

10 «171 Меридиан» Реклама и медиа 24 354 98,24

Основной владелец: Александр Махлин Рекламное агентство «171 Меридиан» — компания, развивающаяся с учетом лучших национальных и зарубежных бизнес-практик. Широкий региональный охват позволяет ей оказывать услуги медиасервиса по всей России и проводить крупномасштабные федеральные кампании. Агентство осуществляет стратегическое и тактическое медиапланирование, баинг и размещение рекламы во всех видах медиа. Возникло в 2008 году и развивалось поступательно вплоть до начала 2016 года, когда был зафиксирован значительный рост дохода — почти на 80%. Среди его клиентов: сеть гипермаркетов «Лента», крупнейший российский производитель биологически активных добавок «Эвалар», компания Tetra Pak и др. Выручка: 2017 — 15 720 млн руб. 2016 — 3 399 млн руб. 2015 — 1 991 млн руб.

11 «ВкусВилл» Розничная торговля 54 603 97,71

Основной владелец: Андрей Кривенко «ВкусВилл» — розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка товаров, позиционируемых как «продукты для здорового питания». «ВкусВилл», начавший свою историю с первого магазина «Избенка» в московском районе Строгино, теперь один из самых узнаваемых брендов в сегменте «продуктов для здорового питания» в десяти городах страны. Ретейлер выстроил уникальную для рынка прямую цепочку взаимодействия с поставщиками (их у «ВкусВилла» 450) и с нуля сформировал ассортимент почти из 2 тыс. позиций. Своим конкурентным преимуществом сеть называет свежесть и натуральность продуктов. К концу 2018 года сеть выросла до 900 точек. Выручка: 2017 — 32 054 млн руб. 2016 — 18 052 млн руб. 2015 — 5 586 млн руб.

12 «Стройпроминвест» Нефть и газ 18 163 96,60

Основной владелец: Вячеслав Кузнецов Краснодарская компания «Стройпроминвест» на рынке с 2012 года. Является крупной нефтебазой и по совместительству занимается оптовой и розничной торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Предоставляет услуги по краткосрочному хранению светлых нефтепродуктов для заказчиков, услуги по проверке качества продукции и логистике. Железнодорожная ветка, которая подходит к самой нефтебазе, позволяет в кратчайшие сроки получать нефтепродукты в вагонах-цистернах от «Башнефти», «Газпромнефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Московского НПЗ и ряда других нефтеперерабатывающих заводов России. Оснащение базы позволяет одновременно проводить слив до четырех железнодорожных цистерн, а также налив до четырех автоцистерн одновременно. Выручка: 2017 — 10 071 млн руб. 2016 — 3 232 млн руб. 2015 — 1 434 млн руб.

13 «Сибирский антрацит» Металлы и горная добыча 161 829 96,05

Основной владелец: Дмитрий Босов Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей и крупнейший в мире — по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Группа объединяет три добывающих предприятия: производителей антрацита АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область), а также кузбасское ООО «Разрез Кийзасский» (производит уголь марки «Т»). Занимается добычей и обогащением антрацитового угля в Западно-Сибирском регионе России. Суммарные запасы полезных ископаемых на месторождениях составляют более 160 млн т. Основные производственные мощности расположены в Искитимском районе Новосибирской области. В планах «Сибантрацита» — довести к 2022 году добычу топлива до 58 млн т. Выручка: 2017 — 66 665 млн руб. 2016 — 29 104 млн руб. 2015 — 22 260 млн руб.

14 АХ «Степь» Сельское хозяйство и продукты питания 24 161 95,63

Основной владелец: АФК «Система» Агрохолдинг «Степь» — одна из крупнейших аграрных компаний юга России. Объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий, входит в состав АФК «Система». Активы компании расположены в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Карачаево-Черкесия. Агрохолдинг развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и торговля сельскохозяйственной продукцией. Главной стратегической целью компании является развитие агрохолдинга и вхождение в пятерку крупнейших сельскохозяйственных игроков в России. Выручка: 2017 — 10 210 млн руб. 2016 — 8 358 млн руб. 2015 — 2 122 млн руб.

15 «Сибирская горно-металлургическая компания» Металлы и горная добыча 36 233 90,47

Основной владелец: «Регионстрой» Сибирская горно-металлургическая компания (СГМК), созданная в 2006 году, — лидер среди предприятий горно-металлургической отрасли Кузбасса и одна из ведущих компаний на российском рынке. Является поставщиком металлолома на металлургические предприятия Сибири и Урала, добывает доломит и производит щебень, а также осуществляет добычу марганцевой руды на месторождении Селезень. Выручка компании в 2017 году составила 25 млрд руб., в 2018 году — 36 млрд руб. В состав СГМК входит ряд горнодобывающих и металлургических предприятий, а также учреждения, осуществляющие оптовые продажи и закупки. Выручка: 2017 — 24 595 млн руб. 2016 — 18 600 млн руб. 2015 — 4 111 млн руб.

16 «Ветла» Нефть и газ 16 047 82,66

Основной владелец: «УДС-Групп» ООО «Ветла» входит в бизнес-подразделение «Трейдинг нефти и газа» компании UDS OIL и занимается развитием этого направления с 2017 года. Компания специализируется на торговле твердым, жидким и газообразным топливом, а также на добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в Удмуртской Республике. Трейдинг нефти — направление деятельности холдинга «УДС-Групп» по консолидированной реализации собственной добываемой и сторонней нефти. Месторождения, разрабатываемые компанией, расположены в Пермском крае и Удмуртии. Ежемесячный объем реализации нефти составляет 80−90 тыс. т. Поставки осуществляются в 11 регионов России и в Европу. С 2015 по 2017 год выручка компании возросла более чем в пять раз. Выручка: 2017 — 10 961 млн руб. 2016 — 7 019 млн руб. 2015 — 1 867 млн руб.

17 «Первая тяжеловесная компания» Транспорт 41 747 82,62

Основной владелец: Сергей Генералов Первая тяжеловесная компания (ПТК) — группа компаний, деятельность которых включает предоставление услуг грузовых железнодорожных перевозок в вагонах нового поколения. Контролирующей компанией группы является АО «ПТК-Холдинг». Ключевой сегмент работы — экспортные перевозки угля. Деятельность по предоставлению услуг перевозки грузов в вагонах нового поколения в ПТК ведет оператор «Восток1520». ПТК реализует технологические решения для повышения эффективности перевозок грузов. Совместно с РЖД и грузоотправителями ПТК формирует поезда из вагонов повышенной грузоподъемности на основных направлениях перевозок угля: Кузбасс — Дальний Восток (поезда 7100 т), Кузбасс — Северо-Запад (поезда до 9000 т). Выручка: 2017 — 28 284 млн руб. 2016 — 13 966 млн руб. 2015 — 6 216 млн руб.

18 «Fonbet» Букмекерская деятельность и организация лотереи 24 091 81,68

Основной владелец: «Бируса Лимитед» Российская букмекерская контора «Фонбет» существует с 1994 года. Входит в список лучших БК страны. Компания занимается приемом ставок на спорт, киберспорт и культурные события через наземные пункты приема ставок, сайт и мобильные приложения компании. Среди ее преимуществ: развитая сеть пунктов приема ставок и самый проработанный live-сервис среди конкурентов. «Фонбет» насчитывает в 82 регионах России более тысячи отделений, являющихся пунктами приема ставок. БК «Фонбет» является спонсором спортивных федераций и лиг КХЛ, ФНЛ, ПФЛ, АМФР, команды по экстремальному автоспорту «Фонбет Trophy». С мая 2017 года компания стала спонсором вице-чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина. Выручка: 2017 — 9 686 млн руб. 2016 — 4 833 млн руб. 2015 — 3 222 млн руб.

19 «Евроритейл» Розничная торговля 10 969 80,97

Основной владелец: Алексей Велиев Организации «Евроритейл» принадлежит крупнейшая сеть супермаркетов в Калининградской области Eurospar. Сеть насчитывает порядка 30 супермаркетов по области. Она ведет розничную торговлю преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. Компания «Евроритейл» — держатель франшизы SPAR на эксклюзивных условиях: только она владеет правом давать сублицензию на открытие магазина под этой вывеской в Калининграде. Со SPAR работают 700 поставщиков‑контрагентов. SPAR — это крупная интернациональная сеть супермаркетов, состоящая почти из 13 700 магазинов, обслуживающих ежедневно более 9 млн покупателей, с товарооборотом свыше €27 млрд. В России компания SPAR начала свою работу в 2000 году. Выручка: 2017 — 7 061 млн руб. 2016 — 2 493 млн руб. 2015 — 1 212 млн руб.

20 «Карелприродресурс» Металлы и горная добыча 11 667 79,95

Основные владельцы: Валерий Абрамов, Виктор Перевалов Предприятие «Карелприродресурс» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Производит более 20% объема выпуска щебня и является одним из лидеров среди горнодобывающих предприятий в Республике Карелия. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 8 млн т продукции в год. С 2014 по 2018 год было выпущено и отправлено потребителям более 16 млн т продукции. В распоряжении компании — четыре месторождения строительного камня для производства щебня. Продукция предприятия используется в строительстве автомобильных (60%) и железных дорог (30%), в гражданском и промышленном строительстве (10%). Выручка: 2017 — 6 576 млн руб. 2016 — 1 709 млн руб. 2015 — 1 357 млн руб.

21 «Ярче!» Розничная торговля 52 999 79,88

Основной владелец: Денис Штенгелов «Ярче!» — сеть магазинов шаговой доступности, где продаются продукты повседневного спроса. Компания входит в холдинг «KDV групп». Ассортимент сети включает и товары собственных торговых марок. Первые магазины «Ярче!» открылись в Томске и Новосибирске в ноябре 2012 года. В 2016 году сибирский ретейлер расширил свое присутствие, открыв магазины в Москве и Московской области. Сейчас сеть насчитывает более 550 супермаркетов. «KDV групп» — российский производитель снеков и кондитерских изделий (ТМ «Кириешки», «Компашки», «Яшкино», «3 корочки», Beerka и др.). В его структуре более десяти фабрик в разных городах России. «KDV групп» развивает сеть супермаркетов «Ярче!» с 2012 года. Выручка: 2017 — 31 799 млн руб. 2016 — 15 795 млн руб. 2015 — 9 084 млн руб.

22 «Трансресурс» Дистрибуция 17 654 79,06

Основной владелец: Алексей Золотарев «Трансресурс» — российский оператор по реализации старогодных деталей грузовых вагонов. Компания занимается реализацией колесных пар, прошедших капитальный ремонт с заменой элементов, в том числе с установкой новых цельнокатаных колес (СОНК). Одним из главных направлений работы «Трансресурса» является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также их ремонт. Компания существует с 2014 года и стремительно развивается. Так, в 2015 году выручка компании находилась на уровне 2369 млн руб., а к 2018 году возросла до 17 654 млн руб. Основные заказчики — АО «ТД РЖД» и «Транслом». Выручка: 2017 — 11 272 млн руб. 2016 — 4 559 млн руб. 2015 — 2 369 млн руб.

23 «Гринлайт» Дистрибуция 12 735 78,22

Основной владелец: «Росско Холдингс Лимитед» Компания «Гринлайт» занимается торговлей автозапчастями для иномарок и автохимией в Кемеровской области. Является лидером по объему выручки в регионе. Входит в ROSSKO — ведущий дистрибьютор автозапчастей в России. ROSSKO предлагает продукцию от всемирно известных производителей автокомпонентов, многие из которых — крупнейшие поставщики OEM для автоконцернов. Свою миссию компания видит в преобразовании рынка автозапчастей России до уровня лучших мировых стандартов. С 2003 года ROSSKO является членом Groupauto Russia — национальной ассоциации, объединяющей ведущих российских поставщиков запасных частей для легкового и грузового транспорта. Выручка: 2017 — 8 787 млн руб. 2016 — 5 184 млн руб. 2015 — 1 608 млн руб.

24 ГК «Монополия» Транспорт 11 432 77,30

Основной владелец: Glazifer «Монополия» осуществляет полный комплекс транспортных и экспедиционных услуг: организация перевозок транспортом в городских и междугородних направлениях, консалтинг в области логистики, предоставление охраны, отслеживание в пути следования, в том числе для грузов, требующих соблюдения специальных температурных режимов хранения и перевозки. Компания успешно работает на рынке более десяти лет. Региональная сеть включает в себя девять филиалов на всей территории страны. Имеет около 1400 единиц техники в собственном автопарке. В работе компания использует мультиагентную инновационную систему Smart Truck, с помощью которой осуществляются интеллектуальное адаптивное распределение, оптимизация и контроль за исполнением заказов. Выручка: 2017 — 5 234 млн руб. 2016 — 2 412 млн руб. 2015 — 1 445 млн руб.

25 «Красное & Белое» Розничная торговля 301 000 76,01

Основной владелец: Сергей Студенников «Красное & Белое» — крупнейшая в России розничная сеть, специализирующаяся на алкогольной продукции. Первый магазин сети открылся в 2006 году в Копейске Челябинской области. По состоянию на август 2019 года «Красное & Белое» насчитывает 8125 магазинов в 56 субъектах РФ. В 2019 году по скорости роста выручки за минувшие пять лет торговая сеть заняла третье место среди всех российских компаний. В сентябре было объявлено о завершении объединения розничного бизнеса акционерами торговых сетей группы компаний «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» и о создании холдинговой компании «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед». В новой компании Сергею Студенникову принадлежит 49%, а владельцам «Дикси» и «Бристоль» — Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву — 51%. Выручка: 2017 — 210 000 млн руб. 2016 — 138 000 млн руб. 2015 — 82 000 млн руб.

26 «Русские перцы» (ООО «Гифт») Алкоголь и табак 14 843 72,66

Основной владелец: Людмила Апоян ООО «ГИФТ» (Русские перцы) — оптовая дистрибьюторская компания, работает на рынке алкогольной отрасли с 2006 года и сотрудничает с ведущими федеральными торговыми сетями. Широкий ассортиментный портфель компании включает в себя большое количество наименований алкогольной и безалкогольной продукции. Торговая компания «ГИФТ» (Русские перцы) постоянно пополняет свой ассортимент и активно продвигает продукцию в онлайн- и офлайн-режимах. В частности, было разработано интерактивное приложение для смартфонов. С его помощью персонажи с этикеток продукции «оживают» при наведении камеры на бутылку. Компания «ГИФТ» — многократный лауреат международных выставок «Лучшая водка года», WorldFood, «ПродЭкспо», «Вино и Водка». Выручка: 2017 — 10 360 млн руб. 2016 — 6 993 млн руб. 2015 — 2 362 млн руб.

27 «Рузхиммаш» Машиностроение 20 443 72,11

Основные владельцы: Юлия Дзюбак, Ирина Климачкова Рузаевский завод химического машиностроения выпускает железнодорожные вагоны, контейнер-цистерны, емкостное оборудование для хранения сжатого и сжиженного газа, нефтепродуктов и другую продукцию машиностроения. Расположено в городе Рузаевка (Мордовия). «Рузхиммаш» производит более 75 моделей грузовых железнодорожных вагонов. Входит в компанию «РМ Рейл», которая принадлежит холдингу «Русские машины». Свою работу завод начал в 1961 году. В 1992 году в результате реорганизации было создано ОАО «Рузхиммаш». В 2018 году компанией был достигнут резкий подъем производства благодаря внедрению роботизированной техники и заключению долгосрочных контрактов с партнерами. Выручка: 2017 — 10 714 млн руб. 2016 — 8 498 млн руб. 2015 — 3 598 млн руб.

28 «Неофарм» Медицина и фармацевтика 32 300 72,01

Основной владелец: Евгений Нифантьев «Неофарм» — одна из развивающихся аптечных сетей в России. Компания входит в Российскую ассоциацию аптечных сетей (РААС), занимает 4-е место по доле рынка России (по итогам первого—второго кварталов 2019 года). ГК «Неофарм» начиналась как небольшой семейный бизнес — с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК «Неофарм» — это почти 700 аптек под двумя брендами «Неофарм» и «Столички», более 5 тыс. сотрудников и свыше 50 млн покупателей в год. По данным VM-навигатора, осуществляющего мониторинг фармацевтического рынка России, по итогам первого полугодия 2019 года выручка компании выросла на 28,8% (по сравнению с первым полугодием 2018 года). Средняя ежемесячная выручка одной аптеки составляет 6 млн руб. Выручка: 2017 — 23 700 млн руб. 2016 — 16 500 млн руб. 2015 — 6 368 млн руб.

29 «Авеста Фармацевтика» Медицина и фармацевтика 23 462 71,62

Основной владелец: Миндиа Инасаридзе «Авеста Фармацевтика» — крупнейший в России фармацевтический дистрибьютор, занимающий прочное место в пятерке фармкомпаний Центрального ФО. Ежегодно растущие объемы продаж привели компанию к изменениям в хранении и обработке поставляемой на рынок продукции. Начав в 1997 году с небольших арендуемых площадей, на сегодняшний день «Авеста Фармацевтика» оперирует в собственном современном логистическом центре, что позволяет собирать более 100 тыс. позиций в день. Основными клиентами «Авесты Фармацевтика» являются крупнейшие аптеки и аптечные сети Москвы и Московской области. Выручка: 2017 — 15 868 млн руб. 2016 — 6 741 млн руб. 2015 — 4 344 млн руб.

30 «Логистика 1520» Транспорт 9 295 71,19

Основной владелец: Сергей Моисеев Компания «Логистика 1520», начав в 2007 году с торговли минерально-химическим сырьем под брендом «Промхимтрейд», в 2009 году перешла к оказанию транспортно-экспедиционных услуг и была переименована в «Промхимтранс». Уже в 2014 году стала одной из первых компаний — операторов инновационных зерновозов в России. В этом же году она изменила свое название на «Логистика 1520». Сегодня эта компания оказывает услуги по перевозкам грузов в зерновозах, полувагонах, минераловозах, цементовозах и крытых вагонах. Также «Логистика 1520» занимается перевозкой угля, черных металлов и сырья для черной металлургии. Выручка: 2017 — 4 477 млн руб. 2016 — 2 643 млн руб. 2015 — 1 372 млн руб.

31 «Прайдекс Констракшн» Девелопмент и строительство 8 081 70,33

Основной владелец: Nunovalente Ltd «Прайдекс Констракшн» — успешная строительная компания, осуществляющая полный цикл услуг по проектированию, возведению и инженерному оснащению объектов коммерческой недвижимости, занимающая лидирующие позиции на российском рынке FIT-OUT. Является крупнейшей компанией группы Pridex. Компания создала и использует внутреннюю систему контроля качества, что значительно упрощает работу с управляющими компаниями и защищает интересы клиента. Компания ставит перед собой задачу «создания технически и эстетически совершенных рабочих пространств, рождающих вдохновение, мотивацию и чувство гордости по отношению к работе». Беря на себя проактивную роль в комплексных процессах строительства, компания c 2015 по 2018 год увеличила выручку компании более чем в семь раз. Выручка: 2017 — 5 246 млн руб. 2016 — 3 899 млн руб. 2015 — 1 183 млн руб.

32 ФК «Гранд Капитал» Медицина и фармацевтика 46 692 68,01

Основной владелец: Денис Ременяко Фармацевтическая компания «Гранд Капитал» основана в 2002 году. В настоящее время ООО «ФК Гранд Капитал» сотрудничает более чем с 400 фармацевтическими дистрибьюторами, оптовиками, крупными региональными аптечными сетями более чем в 70 регионах России. Ассортиментный портфель включает свыше 5,5 тыс. наименований лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, лечебной косметики, БАДов, гомеопатических средств, трав более чем от 260 компаний-производителей. Доля в коммерческом сегменте — 4%. Своей миссией компания считает обеспечение населения качественными медикаментами и вклад в развитие фармацевтического рынка России для сохранения здоровья людей. Выручка: 2017 — 27 555 млн руб. 2016 — 18 462 млн руб. 2015 — 11 415 млн руб.

33 «Авелар солар технолоджи» Электротехника 18 112 67,76

Основной владелец: Михаил Сиволдаев «Авелар солар технолоджи» — дочерняя компания ООО «Хевел», которая является ее девелопмент-структурой. «Авелар солар технолоджи» реализует проекты строительства солнечных электростанций более чем в десяти регионах России суммарной мощностью свыше 349 МВт. Зарегистрирована в июне 2011 года. В свою очередь, управляющая компания «Хевел» имеет статус крупнейшей в России интегрированной компании и первого российского высокотехнологичного производства в сфере солнечной энергетики. Также в структуру компании входит научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике — единственная в России профильная научная организация, занимающаяся исследованиями и разработками в направлении солнечной энергетики. Выручка: 2017 — 9 871 млн руб. 2016 — 6 670 млн руб. 2015 — 3 601 млн руб.

34 «Солид — товарные рынки» Дистрибуция 73 524 67,73

Основной владелец: Евгений Бирюков Компания «Солид — товарные рынки» является крупнейшим независимым брокером на рынке нефтепродуктов. Была создана в 2009 году. Основное направление ее деятельности — торговля нефтепродуктами, нефтехимией, СУГ и природным газом на крупнооптовом, мелкооптовом, розничном и срочном рынках. Вместе с тем компания является маркетмейкером на срочном рынке Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи по контрактам на бензин, дизельное топливо и нефть марки URALS. «Солид — товарные рынки» взаимодействует с крупнейшими нефтебазами, производителями нефтепродуктов, а также с инфраструктурными предприятиями. Клиентами компании являются крупнейшие представители отрасли: государственные предприятия, агрохолдинги, промышленные предприятия, сети АЗС и авиакомпании. Выручка: 2017 — 53 188 млн руб. 2016 — 34 328 млн руб. 2015 — 19 894 млн руб.

35 «Автотор» Автомобили 307 400 67,64

Основной владелец: Сергей Щербаков «Автотор» — один из крупнейших автопроизводителей России, первым в стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведет свою историю с ноября 1994 года. Осуществляет свою деятельность на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. В настоящее время здесь выпускаются легковые автомобили известных мировых брендов — BMW, Kia, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo. Объем производства компании составляет до 250 тыс. автомобилей в год. Всего компания выпустила более 1,8 млн автомобилей. Это 9% от всего объема произведенных и проданных на территории России автомобилей. Выручка: 2017 — 216 200 млн руб. 2016 — 148 600 млн руб. 2015 — 107 000 млн руб.

36 «Аквиойл» Нефть и газ 7 242 67,29

Основной владелец: Константин Бирюков Компания «Аквиойл» занимается оптовым сбытом твердого, жидкого и газообразного топлива напрямую с заводов-производителей. Все предлагаемое топливо соответствует ГОСТу и стандарту Евро. Компания поддерживает долгосрочное партнерство как с компаниями-производителями, так и с торговыми организациями. Появившись в 2012 году, к концу 2018 года «Аквиойл» шестикратно увеличил свою прибыль. Компания работает на всей территории Российской Федерации и имеет представителей в таких городах, как Москва, Краснодар, Уфа. Кроме того, «Аквиойл» является аккредитованным участником Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), что позволяет ей закупать товар всех представленных на СПбМТСБ производителей напрямую без посредников. Выручка: 2017 — 3 845 млн руб. 2016 — 1 816 млн руб. 2015 — 1 150 млн руб.

37 «Бристоль» Розничная торговля 80 970 66,89

Основной владелец: Сергей Кациев «Бристоль» — российская сеть алкомаркетов, вторая в стране по обороту после сети «Красное & Белое». Основана в 2012 году. Входит в холдинг «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», образовавшийся в результате слияния челябинской сети «Красное & Белое» с «Бристолем» и «Дикси» в сентябре 2019 года. На «Бристоль» приходится примерно 15–20% российского рынка специализированных алкогольных сетей. Изначально созданная как сеть алкомаркетов, компания «Бристоль» со временем стала позиционировать себя в качестве сети магазинов «у дома», увеличивая в своих продажах долю других продовольственных товаров (бакалея, овощи, фрукты и т.д.) и постепенно сведя долю алкоголя до 30% (по собственным оценкам). На данный момент сеть насчитывает свыше 2500 магазинов более чем в 520 городах России. Выручка: 2017 — 67 450 млн руб. 2016 — 42 150 млн руб. 2015 — 22 929 млн руб.

38 «Вайлдберриз» Интернет-торговля 118 700 66,51

Основной владелец: Татьяна Бакальчук «Вайлдберриз» — крупнейший российский интернет-ретейлер. В его ассортименте — более 2,4 млн товаров от 22 тыс. брендов. Компания, основанная в 2004 году, изначально занималась перепродажей одежды из каталогов Quelle и Otto. Сейчас с «Вайлдберриз» работают 14 тыс. поставщиков. Компания развивает собственную сеть пунктов самовывоза с примерочными кабинами, насчитывающую свыше 5 тыс. точек. География присутствия «Вайлдберриз» охватывает пять стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Осенью 2019 года «Вайлдберриз» готовится к выходу на рынок Европы. Ежедневно в интернет-магазине оформляется порядка 400 тыс. заказов. По данным компании, в 2018 году ее оборот вырос на 72%, до 118,7 млрд руб. Выручка: 2017 — 69 100 млн руб. 2016 — 51 000 млн руб. 2015 — 36 501 млн руб.

39 «Славянск Эко» Нефть и газ 101 471 66,17

Основной владелец: Валерий Паранянц ГК «Славянск Эко» — стабильно растущий с 2011 года бизнес по производству и реализации нефтепродуктов на российском и международном рынках. Структура активов группы включает в себя несколько блоков, в том числе нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск ЭКО» общим объемом переработки сырой нефти в размере 4 млн т в год, несколько нефтедобывающих компаний с собственными месторождениями углеводородного сырья и предприятие с действующим морским терминалом и причалом комплексного обслуживания флота в порту города Темрюк. Логистический блок компании представлен компанией, владеющей более чем 300 единицами специальной техники по перевозке нефтепродуктов. Выручка: 2017 — 71 042 млн руб. 2016 — 39 838 млн руб. 2015 — 30 664 млн руб.

40 «Гослото» («Государственные спортивные лотереи») Букмекерская деятельность и организация лотереи 46 078 65,65

Основной владелец: Армен Саркисян «Гослото» является крупнейшим оператором и распространителем лотерей в России. Бренд объединяет государственные лотереи: «Гослото «4 из 20», «Гослото «5 из 36», «Гослото «6 из 45», «Гослото «7 из 49» и многие другие. Возникнув в 2012 году, «Государственные спортивные лотереи» стали демонстрировать фантастические темпы роста: в 2013-м выручка составила 3,8 млрд руб., в 2016-м — уже 22,9 млрд руб., а в конце 2018 года достигла отметки 46 млрд руб. Организатором лотерей «Гослото» является Министерство спорта Российской Федерации, оператором — акционерное общество «Государственные спортивные лотереи», а распространителем — акционерное общество «Технологическая компания «Центр» (до переименования в мае 2018 года — акционерное общество «Торговый дом «Столото»). Выручка: 2017 — 34 649 млн руб. 2016 — 22 938 млн руб. 2015 — 12 157 млн руб.

41 Малая нефтяная компания Татарстана (МНКТ) Нефть и газ 9 989 65,25

Основные владельцы: Радик, Айрат и Тимур Шаймиевы Малая нефтяная компания Татарстана была создана в 2009 году. Разрабатывает Актанышское месторождение, запасы которого относятся к разряду мелких. 40% акций МНКТ владеет сын первого президента Татарстана Радик Шаймиев, его брат Айрат и сын Тимур делят поровну оставшиеся 60%. По итогам 2018 года выручка МНКТ составила свыше 9,9 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб. Таким образом, выручка компании МНКТ за год выросла на 25,2%. В августе 2019 года владельцы МНКТ заняли третью строчку в рейтинге самых богатых предпринимательских династий — Forbes оценил совокупное состояние семьи Шаймиевых в $2,8 млрд. Выручка: 2017 — 7 392 млн руб. 2016 — 2 435 млн руб. 2015 — 1 870 млн руб.

42 «Промстроймонтаж» Строительство инфраструктуры 8 841 64,19

Основной владелец: Евгений Спыну «Промстроймонтаж» — молодая компания, образованная на базе ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», одного из лидеров стройкомплекса России. Предприятие специализируется на выполнении подрядных строительных работ различной сложности на объектах нефтехимической отрасли в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Красноярском и Краснодарском краях. «Промстроймонтаж» осуществляет весь спектр работ на стройплощадках коксохимического и нефтехимического производств, объектах транспорта и хранения нефтепродуктов. Располагает собственным технопарком, состоящим из нескольких десятков автотранспортной, грузовой и строительной техники, что обеспечивает мобильность и высокую производительность рабочих бригад. Выручка: 2017 — 6 465 млн руб. 2016 — 5 027 млн руб. 2015 — 1 667 млн руб.

43 «Колеса даром» («Бринэкс») Автомобили 14 330 64,12

Основные владельцы: Рустем и Ренат Бадретдиновы «Колеса даром» — торговая марка группы «Бринэкс», одного из крупнейших продавцов шин на российском рынке. За девять лет салоны «Колеса даром» появились более чем в 115 городах 38 регионов России и Казахстана. Под этим же брендом работает популярный интернет-магазин. У «Колес даром» обширная сеть складских площадей — более 72 тыс. кв. м. Компания оказывает услуги по шиномонтажу и балансировке, ремонту шин, их сезонному хранению и т.д. Политика компании, основанная на предоставлении большого спектра товаров и услуг, обеспечила ей рост на 21,5% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. В 2017 и 2016 годах компания достигла завидных показателей роста —96,8 и 95,2%. Выручка: 2017 — 11 786 млн руб. 2016 — 5 988 млн руб. 2015 — 3 067 млн руб.

44 «Вита» Медицина и фармацевтика 32 228 63,97

Основные владельцы: Евгений Яньков, Татьяна Карпачева Самарская фармкомпания «Вита» управляет более чем 1700 аптеками в 37 регионах России. Компания развивает два бренда: «Вита Экспресс» и «Вита Центральная». За год компания открыла более 600 аптек, ее доля на рынке лекарственных препаратов выросла с 1,35 до 2,68%. В 2018 году выручка сети составила 32,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 62,5%. Компания «Вита» — неоднократный призер Открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая Унция», лауреат многих престижных премий и обладатель различных наград и дипломов: «Бренд года», «Народная марка» и других. Фармкомпания функционирует с 1997 года. Выручка: 2017 — 19 829 млн руб. 2016 — 11 908 млн руб. 2015 — 8 355 млн руб.

45 «Современные горные технологии» Металлы и горная добыча 17 510 63,39

Основной владелец: Равиль Даутов «Современные горные технологии» — одна из ведущих подрядных компаний по оказанию услуг при ведении открытых горных работ в России. В 2018 году объем работ компании по экскавации и транспортировке горной массы на горнодобывающие предприятия составил более 126 млн куб. м, а выручка составила 17,5 млрд руб., что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Одним из основных видов производственной деятельности компании является оказание услуг горнодобывающим предприятиям по буровзрывной подготовке горной массы. Равным образом она предлагает своим клиентам комплексные решения, включающие полный цикл горных работ для открытых месторождений. Выручка: 2017 — 12 956 млн руб. 2016 — 5 271 млн руб. 2015 — 4 040 млн руб.

46 Azur Air Транспорт 43 807 63,25

Основные владельцы: Анна Фукалова, Наталья Кочкар Azur Air является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. До марта 2015 года авиакомпания являлась дочерним перевозчиком авиакомпании «ЮТэйр». Azur Air выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. По состоянию на сентябрь 2019 года всего в воздушном парке авиакомпании 29 самолетов, их средний возраст — 21,2 года. Является авиакомпанией года в номинации «Чартерные перевозки» и дипломантом в номинации «Международные перевозки» Национальной отраслевой премии «Крылья России». Выручка: 2017 — 32 525 млн руб. 2016 — 20 977 млн руб. 2015 — 12 410 млн руб.

47 Торговый дом KSP STeel Дистрибуция 12 420 63,24

Основные владельцы: Алаудин Парчиев, Вячеслав Мальцев, Олег Букин, Игорь Гирич Торговый дом KSP Steel — эксклюзивный представитель завода KSP Steel (основан в 2007 году), который является первым казахстанским предприятием по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Производственный центр компании находится в Павлодаре. Основная деятельность Торгового дома KSP Steel связана с реализацией стальных бесшовных труб разного диаметра и назначения, ферросплавов, арматурного проката и иной продукции завода. Сегодня она с успехом используется при строительстве трубопроводов на всех основных объектах нефтегазодобывающих и геологоразведочных предприятий и компаний, на машиностроительных и промышленных предприятиях России. Помимо поставок на внутренний рынок продукция KSP Steel активно экспортируется в страны СНГ и государства дальнего зарубежья, в том числе США. Выручка: 2017 — 7 717 млн руб. 2016 — 5 893 млн руб. 2015 — 2 651 млн руб.

48 «Новгородпродукт» Дистрибуция 6 368 62,64

Основной владелец: Олеся Дмитриева Компания «Новгородпродукт» была образована в 1994 году путем объединения группы предпринимателей, торговавших продуктами питания. В настоящее время организация специализируется на продаже сахарного песка, муки, крупы и другой бакалейной продукции на всей территории России. ООО «Новгородпродукт» — один из лидеров рынка среди трейдеров сахара, поставщик предприятий пищевой промышленности. Компания имеет в собственности складские комплексы площадью более 9 тыс. кв. м и железнодорожные пути, предоставляет услуги по их аренде, а также по ответственному хранению и перевозке грузов. Выручка компании в 2018 году составила 6,3 млрд руб., что вдвое превышает показатели за предыдущий год. Выручка: 2017 — 3 329 млн руб. 2016 — 2 052 млн руб. 2015 — 1 165 млн руб.

49 «Славяна» Дистрибуция 5 537 61,54

Основной владелец: Алексей Савчук Компания «Славяна» является одним из крупнейших игроков в сфере оптовой торговли молочными продуктами. Официальный дистрибьютор белорусских предприятий ОАО «Молочные горки», СООО «Белсыр», ИООО «Горецкий пищевой комбинат», ИООО «Кировский пищевой комбинат». Деятельность компании ориентирована на оптовую продажу: продукция предприятия представлена в самых известных федеральных сетях, а также в местных сетях регионов. «Славяна» развивается в уверенном темпе: ее выручка за 2018 год составила 5,5 млрд руб. — на 79,9% больше, чем годом ранее. Выручка: 2017 — 3 077 млн руб. 2016 — 2 354 млн руб. 2015 — 1 017 млн руб.