«Газпром» начал проектирование газопровода длиной 700 км в Красноярск
Из Томской области в Красноярский край будет построен газопровод протяженностью 700 км, «Газпром» начал его проектирование, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Его транслировал телеканал «Россия 24».
«Газпром» начал уже проектно-изыскательские работы для того, чтобы спроектировать участок магистрального газопровода из Томской области, с компрессорной станции «Володино», длина этого газопровода будет 700 км до Красноярска. Это первый этап по развитию единой системы газоснабжения Восточной Сибири», — сообщил Новак.
Он отметил, что уровень газификации края составляет примерно 19% (для сравнения — уровень по России 73%, сообщал Новак), в основном за счет промышленных районов Норильска и Дудинки. Центральные и южные районы края не присоединены к единой системе газоснабжения.
Врио губернатора региона Михаил Котюков отметил, что газоснабжение города позволит улучишь экологическую ситуацию и даст толчок развитию. «Для красноярцев решение по газу было бы самым лучшим подарком к юбилею города и очень ожидаемым», — сказал он.
Красноярск был основан в 1628 году, то есть в 2028-м ему исполнится 400 лет. Новак ранее обещал, что город ориентировочно будет газифицирован к этому сроку.
В программе газификации регион (всего в ней 72 субъекта) есть, газораспределительная организация региона — АО «Норильсктрансгаз», которая обеспечивает топливом предприятия Норильска и Дудинки. Расстояние от этого района до Красноярска — примерно 1,5 тыс. км по прямой.