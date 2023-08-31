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Бизнес ,  
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«Газпром» начал проектирование газопровода длиной 700 км в Красноярск

Новак: «Газпром» начал проектирование газопровода длиной 700 км в Красноярский край
Газопровод в Красноярский край, уровень газификации которого составляет 19% при общероссийском показателе более 70%, пойдет из Томской области. Завершить строительство должны в 2028 году — к 400-летию Красноярска
«Газпром» GAZP ₽177,61 +0,08% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из Томской области в Красноярский край будет построен газопровод протяженностью 700 км, «Газпром» начал его проектирование, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Его транслировал телеканал «Россия 24».

«Газпром» начал уже проектно-изыскательские работы для того, чтобы спроектировать участок магистрального газопровода из Томской области, с компрессорной станции «Володино», длина этого газопровода будет 700 км до Красноярска. Это первый этап по развитию единой системы газоснабжения Восточной Сибири», — сообщил Новак.

Он отметил, что уровень газификации края составляет примерно 19% (для сравнения — уровень по России 73%, сообщал Новак), в основном за счет промышленных районов Норильска и Дудинки. Центральные и южные районы края не присоединены к единой системе газоснабжения.

Врио губернатора региона Михаил Котюков отметил, что газоснабжение города позволит улучишь экологическую ситуацию и даст толчок развитию. «Для красноярцев решение по газу было бы самым лучшим подарком к юбилею города и очень ожидаемым», — сказал он.

Красноярск был основан в 1628 году, то есть в 2028-м ему исполнится 400 лет. Новак ранее обещал, что город ориентировочно будет газифицирован к этому сроку. 

В программе газификации регион (всего в ней 72 субъекта) есть, газораспределительная организация региона — АО «Норильсктрансгаз», которая обеспечивает топливом предприятия Норильска и Дудинки. Расстояние от этого района до Красноярска — примерно 1,5 тыс. км по прямой.

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Красноярский край Александр Новак Газпром газификация
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