ФАС оштрафует «дочки» ЛУКОЙЛа в двух регионах за завышение цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба выявила случаи неправомерного повышения цен на автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в Нижегородской и Пермской области, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
В этих регионах на рынке автозаправок доминируют «дочки» ЛУКОЙЛа — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
В действиях этих компаний выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10), а рост розничных цен был признан необоснованным.
Расходы этих компаний на закупку бензина АИ-92 и АИ-95 в Нижегородской и Пермских областях «снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте», считает ФАС, а потому «объективные экономические основания» для повышения стоимости топлива на АЗС ЛУКОЙЛа отсутствовали, резюмировала ФАС.
Компании будут оштрафованы. Также ФАС выдала «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту» и «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту» предписания об устранении нарушений.
Цены производителей на бензин в России первые два месяца росли (+2% в феврале и +3,9% в январе), следует из материалов Федеральной службы государственной статистики. В марте, апреле, мае и июне — падали (на 15,7%, 11,3%, 10,1% и на 2,6% соответственно).
В июле цены снова выросли после четырех месяцев снижения цен — на 4,7% относительно предыдущего месяца.
Потребительские цены на автомобильный бензин в июле 2022 года в среднем по России превышали цены производителей в 3,2 раза (в июле — в 1,9 раза).
Цены производителей на дизельное топливо в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,4% после повышения на 1,2% в июне, на 1,7% в мае, на 4,7% в апреле, снижения на 9,3% в марте, роста на 0,5% в феврале и на 4,2% в январе.