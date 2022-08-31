ФАС оштрафует «дочки» ЛУКОЙЛа за цены на бензин в Нижегородской области и Пермском крае

ФАС оштрафует «дочки» ЛУКОЙЛа в двух регионах за завышение цен на бензин

Дочерние компании ЛУКОЙЛа в Нижегородской области и Пермском крае необоснованно завышали цены на бензин в этих регионах, установила ФАС. Компании будут оштрафованы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба выявила случаи неправомерного повышения цен на автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в Нижегородской и Пермской области, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В этих регионах на рынке автозаправок доминируют «дочки» ЛУКОЙЛа — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

В действиях этих компаний выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10), а рост розничных цен был признан необоснованным.

Расходы этих компаний на закупку бензина АИ-92 и АИ-95 в Нижегородской и Пермских областях «снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте», считает ФАС, а потому «объективные экономические основания» для повышения стоимости топлива на АЗС ЛУКОЙЛа отсутствовали, резюмировала ФАС.

Компании будут оштрафованы. Также ФАС выдала «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукту» и «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукту» предписания об устранении нарушений.

Цены производителей на бензин в России первые два месяца росли (+2% в феврале и +3,9% в январе), следует из материалов Федеральной службы государственной статистики. В марте, апреле, мае и июне — падали (на 15,7%, 11,3%, 10,1% и на 2,6% соответственно).

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В июле цены снова выросли после четырех месяцев снижения цен — на 4,7% относительно предыдущего месяца.

Потребительские цены на автомобильный бензин в июле 2022 года в среднем по России превышали цены производителей в 3,2 раза (в июле — в 1,9 раза).

Цены производителей на дизельное топливо в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,4% после повышения на 1,2% в июне, на 1,7% в мае, на 4,7% в апреле, снижения на 9,3% в марте, роста на 0,5% в феврале и на 4,2% в январе.