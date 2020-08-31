Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

О результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Reuters)

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министру энергетики Александру Новаку совместно с руководством компании «Роснефть» «проработать вопрос о возобновлении добычи» на месторождениях, разработкой которых занималась «дочка» компании «РН-Сахалинморнефтегаз». Поручение адресовано также вице-премьеру Юрию Борисову, курирующему в правительстве вопросы нефтедобычи.

О временном ограничении добычи на этих участках «Роснефть» объявила в июле, объяснив решение необходимостью выполнения положений соглашения ОПЕК+.

В сообщении «Роснефти» также отмечалось, что ограничение добычи будет использовано «для реализации крупного инфраструктурного проекта» — в связи с изношенностью магистрального трубопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» «Роснефть» рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода.

В поручении Мишустина, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.