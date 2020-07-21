«Роснефть» ограничит добычу нефти на Сахалине

«РН-Сахалинморнефтегаз» планирует остановить добычу нефти на севере Сахалина и построить новый трубопровод на материк

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«Роснефть» ограничивает добычу нефти на лицензионных участках «РН-Сахалинморнефтегаз» («дочка» «Роснефти»), говорится в сообщении компании о встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с первым вице-президентом компании Желько Рунье.

«Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на НК «Роснефть» требования по сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках «РН-Сахалинморнефтегаз», — отмечается в сообщении компании.

При этом «Роснефть» обязалась сохранить коллектив и «уникальный кадровый потенциал «РН-Сахалинморнефтегаз», а также продолжить поставки газа для объектов энергетики и жилищно-коммунальных нужд севера Сахалина. «Сотрудники предприятия будут временно привлечены к выполнению работ, связанных с обслуживанием технологического оборудования, проведением текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства, а также мониторингом состояния объектов нефтегазодобычи», — говорится в сообщении.

Остановка добычи будет также использована для «реализации крупного инфраструктурного проекта»: в связи с изношенностью магистрального трубопровода Оха — Комсомольск-на-Амуре компания рассматривает вариант строительства альтернативного трубопровода.

Накануне издание «Сахалин.инфо» сообщило, что из-за аварии на трубопроводе в Хабаровском крае «РН-Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина. Издание отмечало, что остановка производства планируется как минимум на два года, за это время проблемы с магистралью Оха — Комсомольск-на-Амуре, построенной в 1960-х годах, должны быть решены.