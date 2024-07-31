Пассажиропоток российских авиакомпаний за полгода вырос на 7,6%

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам полугодия вырос на 7,6%. Но крупнейшая частная компания S7 сократила перевозки на 17,4%, опустившись в рейтинге на третье место после «Аэрофлота» и «Победы»

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам шести месяцев 2024 года (январь—июнь) вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до более 51 млн перевезенных пассажиров, следует из уточненной статистики Росавиации, с которой ознакомился РБК.

По итогам пяти месяцев года перевозки росли на 8%, сообщала ранее Росавиация.

Воздушный трафик на международных рейсах российских перевозчиков вырос по итогам января—июня на 23,2% (12,5 млн пассажиров), на внутренних — лишь на 3,4% (38,7 млн). При этом темпы прироста пассажиропотока по России в первый летний месяц слегка ускорились по сравнению с маем (плюс 2,5% против майских плюс 1,7%).

В начале июля глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что власти ожидают снижения пассажиропотока авиакомпаний в 2024 году: ожидается 98,1 млн человек против 105,4 млн в 2023 году. «Прогноз по пассажиропотоку зависит от того, что авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) решит делать с машинами с двигателями Pratt & Whitney, какое их количество будет выводить», — отмечал тогда Ядров.

Около 40% флота S7 — это современные самолеты семейства Airbus A320neo, оснащенные двигателями PW1100G. Проблемы с этими двигателями испытывают многие перевозчики в мире. Для S7 они осложняются отсутствием доступа к сертифицированной поддержке производителя из-за санкций.

Как писал «Коммерсантъ» в октябре 2023 года, на тот период у S7 не летало около 20% парка, в том числе 13 из 39 Airbus neo. Из-за простаивающих самолетов перевозчик вынужден был серьезно сократить зимнюю программу полетов.

По итогам июня «Сибирь» опустилась уже на четвертую строчку в рейтинге крупнейших авиакомпаний, уступив позиции перевозчикам государственной группы «Аэрофлот» (одноименная авиакомпания, «Россия» и лоукостер «Победа»). Замыкают пятерку лидеров «Уральские авиалинии». По итогам шести месяцев года S7 все еще занимает третью строчку рейтинга (более 6 млн перевезенных пассажиров, что на 17,4% меньше чем в 2023 году). Но только в июне пассажиропоток S7 снизился на 21,4% к июню прошлого года. РБК направил запрос в пресс-службу S7.

Снижение перевозок в январе—июне также зафиксировано у Smartavia (на 1,9%, до 1,78 млн перевезенных пассажиров), у Red Wings (на 2,8%, до 1,18 млн пассажиров), у авиакомпании «Ямал» (минус 16,4%, до 574 тыс.), у Nordstar (минус 1,9%, до 559 тыс.), у «Ираэро» (минус 7,1%, 489 тыс.), «Якутии» (минус 8,4%, до 275 тыс.), «Газпром авиа» (минус 2,2%) и еще некоторых более мелких компаний.

И, наоборот, больше всего нарастили перевозки «Алроса» (плюс 38,6%, до 193,7 тыс. пассажиров), «Аэрофлот» (плюс 28%, до 14 млн пассажиров) и «Россия» (плюс 23%, до 4,8 млн).

О сложностях с обслуживанием двигателей в России в комментарии РБК говорил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Ремонты далеко не всех типов двигателей освоены у нас в стране и в Иране, поэтому перевозчикам придется закупать их, отмечал эксперт. «Поэтому многие прогнозы, в том числе по пассажиропотоку, зависят от того, насколько той или иной авиакомпании удается решить вопрос с доступом к двигателям, электронным блокам, другими компонентам самолетов, которые ремонтировать в России пока не получается. Кроме того, самолеты как технику можно эксплуатировать и 10, и 20, и 30 и более лет. Только расходы на поддержание летной годности будут все время расти. В какой-то момент минимальная стоимость владения не компенсирует больших текущих операционных расходов на поддержание летной годности. В итоге, даже если технически лайнер можно продолжать эксплуатировать, авиакомпания может посчитать, что экономически это будет ей невыгодно, и выведет самолет из флота», — рассуждает эксперт.

Приобрести на вторичном рынке двигатели Pratt & Whitney для самолетов семейства Airbus A320neo — задача сегодня едва ли реализуемая: пока на рынке наблюдается дефицит таких изделий, да и экспортный контроль за ними строгий, поясняет Олег Пантелеев. На рубеже десятилетий ситуация изменится. Правда, не ясно, будут ли в то время эти двигатели актуальны для российских перевозчиков, говорит эксперт.

По его словам, рост затрат на формирование и поддержание складских запасов актуален для всех российских авиакомпаний. Но конкретно в группе S7 активно развиваются и собственные компетенции по ремонту двигателей CFM-56. Это должно сократить потребности в приобретении авиадвигателей, считает Пантелеев.