Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира

Состояние Безоса за день сократилось почти на $14 млрд на фоне падения стоимости акций Amazon. Место богатейшего человека в мире занял владелец LVMH Бернар Арно

Джефф Безос (Фото: Patrick Semansky / AP)

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Состояние Безоса оценивается в $192,4 млрд. За день оно сократилось на 6,76%, или на $13,9 млрд.

На первое месте в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. По оценке Forbes, его состояние составляет $192,9 млрд.

На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 2,2 млрд, до $179,4 млрд, сообщил Forbes.