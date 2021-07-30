Amazon получил рекордный штраф за нарушение правил защиты данных
Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) оштрафовала компанию Amazon на €746 млн (около $885 млн), говорится в сообщении компании, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Как сообщил Amazon, комиссия выписала штраф 16 июля. SEC утверждает, что компания занимается обработкой персональных данных в нарушение правил Евросоюза по их защите. Регламент ЕС требует, чтобы компании, перед тем как использовать личные данные пользователей, запрашивали их согласие, пояснил Reuters.
«Мы считаем, что решение CNPD является необоснованным и намерены активно защищаться по этому вопросу», — заявили в Amazon.
Reuters и Bloomberg назвали этот штраф рекордным. В самом Amazon заявили, что никаких утечек данных не было и персональная информация пользователей не передавалась третьей стороне.