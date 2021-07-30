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Бизнес ,  
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Amazon получил рекордный штраф за нарушение правил защиты данных

Регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на рекордные $886 млн. В самой компании назвали это решение необоснованным и заявили, что планируют его оспорить
Amazon AMZN $3 329,88 -0,81% Купить
Фото: Michel Spingler / AP
Фото: Michel Spingler / AP

Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) оштрафовала компанию Amazon на €746 млн (около $885 млн), говорится в сообщении компании, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Как сообщил Amazon, комиссия выписала штраф 16 июля. SEC утверждает, что компания занимается обработкой персональных данных в нарушение правил Евросоюза по их защите. Регламент ЕС требует, чтобы компании, перед тем как использовать личные данные пользователей, запрашивали их согласие, пояснил Reuters.

«Мы считаем, что решение CNPD является необоснованным и намерены активно защищаться по этому вопросу», — заявили в Amazon.

Reuters и Bloomberg назвали этот штраф рекордным. В самом Amazon заявили, что никаких утечек данных не было и персональная информация пользователей не передавалась третьей стороне.

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Технологии и медиа
Джефф Безос

Стоимость акций Amazon в ходе торгов 30 июля снизилась на 7,56%, до $3,3 тыс. Падение объясняется тем, что ажиотаж вокруг интернет-магазинов начал постепенно стихать. На фоне пандемии коронавируса и введенных в связи с ней самоизоляции и карантинов популярность Amazon выросла: люди были вынуждены делать покупки онлайн. Во втором квартале 2020 года темпы роста выручки подскочили до 40% против 20% годом ранее. Однако после вакцинации многие возвращаются к старым привычкам, отметил Bloomberg.

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За 12 месяцев, завершившихся 31 марта, Amazon получил чистую прибыль в размере $26,9 млрд, сообщили в компании. Это больше, чем суммарная чистая прибыль Amazon за три года до начала пандемии коронавируса (2017–2019), пишет The Wall Street Journal.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
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