«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге

«Дочка» нефтяной компании стала владельцем 100% акций Петербургской топливной компании. После сделки «Роснефть» может стать крупнейшим игроком на розничном топливном рынке Северо-Запада

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Владельцы Петербургской топливной компании (ПТК) Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы дочерней структуре «Роснефти» — ООО «РН-Региональные продажи». Об этом говорится в сообщении нефтяной компании. Об этом также свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Сведения внесены 30 июля, размер приобретенной доли составляет 100%.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «дочка» «Роснефти» теперь владеет ООО «Гатчинская нефтяная компания», ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал» и ООО «Транс-Тайм».

Суммарно компания управляет 141 АЗС в Петербурге и области, в Великом Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. Также в сеть входят две нефтебазы — «Ручьи» и «Чудово». По итогам сделки «Роснефть» станет крупнейшим игроком на топливном розничном рынке в Cеверо-Западном регионе.

«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.

«Роснефть» будет перекрашивать ПТК в свои цвета, однако сроки реализации этого пока непонятны, рассказал РБК источник в компании.