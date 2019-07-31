«Новый поток» опроверг обвинения Сбербанка в выводе средств за рубеж

Швейцарский трейдер New Stream Trading Дмитрия Мазурова, который, по мнению Сбербанка, выводил за рубеж средства Антипинского НПЗ, перечислял всю выручку на залоговые счета самого банка, утверждает представитель Мазурова

Дмитрий Мазуров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Группа «Новый поток» Дмитрия Мазурова опровергла факты, изложенные представителем Сбербанка в заявлении о возбуждении уголовного дела против бизнесмена, поданном в МВД.

По данным Сбербанка, Антипинский НПЗ, подконтрольный ранее «Новому потоку», в 2017 году продал трейдеру New Stream Trading Мазурова 1,8 млн т нафты и дизеля по заниженным ценам. В итоге ущерб для завода составил $66 млн, утверждают в банке. Теперь МВД проводит доследственную проверку этой информации. Об этом со ссылкой на источники 31 июля сообщил «Коммерсантъ». По информации Forbes, объем проданных нефтепродуктов составил почти 3 млн т, а ущерб — $79,6 млн.

«Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении «Нового потока», поступившем в РБК. В 2013 году завод и трейдер подписали кредитный договор со Сбербанком на $1,75 млрд, его условия предполагали максимально допустимую маржу для New Stream Trading в размере не более 10% от выручки, в марте 2018 года маржа была снижена до 5%. Трейдер за весь период кредитования ни разу не нарушил это требование, указывает «Новый поток».

Кроме того, все деньги, которые трейдер получал от реализации нефтепродуктов, он перечислял на залоговые счета в филиал Сбербанка в Швейцарии, а затем — на залоговые счета банка в России, говорится в сообщении компании Мазурова. Далее New Stream Trading перечислял эти деньги Антипинскому НПЗ в виде кредитов, поэтому в заявлении о банкротстве завода указана задолженность перед трейдером в объеме 32,3 млрд руб., указывает представитель группы. Эти условия также перечислены в кредитном договоре со Сбербанком на $1,75 млрд. Эти факты опровергают утверждения о том, что трейдер выводил кредитные и других денежные средства за рубеж, заключает она.

Представитель Сбербанка пока не ответил на запрос РБК.