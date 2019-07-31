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Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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«Новый поток» опроверг обвинения Сбербанка в выводе средств за рубеж
Швейцарский трейдер New Stream Trading Дмитрия Мазурова, который, по мнению Сбербанка, выводил за рубеж средства Антипинского НПЗ, перечислял всю выручку на залоговые счета самого банка, утверждает представитель Мазурова
Дмитрий Мазуров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Группа «Новый поток» Дмитрия Мазурова опровергла факты, изложенные представителем Сбербанка в заявлении о возбуждении уголовного дела против бизнесмена, поданном в МВД.

По данным Сбербанка, Антипинский НПЗ, подконтрольный ранее «Новому потоку», в 2017 году продал трейдеру New Stream Trading Мазурова 1,8 млн т нафты и дизеля по заниженным ценам. В итоге ущерб для завода составил $66 млн, утверждают в банке. Теперь МВД проводит доследственную проверку этой информации. Об этом со ссылкой на источники 31 июля сообщил «Коммерсантъ». По информации Forbes, объем проданных нефтепродуктов составил почти 3 млн т, а ущерб — $79,6 млн.

«Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении «Нового потока», поступившем в РБК. В 2013 году завод и трейдер подписали кредитный договор со Сбербанком на $1,75 млрд, его условия предполагали максимально допустимую маржу для New Stream Trading в размере не более 10% от выручки, в марте 2018 года маржа была снижена до 5%. Трейдер за весь период кредитования ни разу не нарушил это требование, указывает «Новый поток».

Кроме того, все деньги, которые трейдер получал от реализации нефтепродуктов, он перечислял на залоговые счета в филиал Сбербанка в Швейцарии, а затем — на залоговые счета банка в России, говорится в сообщении компании Мазурова. Далее New Stream Trading перечислял эти деньги Антипинскому НПЗ в виде кредитов, поэтому в заявлении о банкротстве завода указана задолженность перед трейдером в объеме 32,3 млрд руб., указывает представитель группы. Эти условия также перечислены в кредитном договоре со Сбербанком на $1,75 млрд. Эти факты опровергают утверждения о том, что трейдер выводил кредитные и других денежные средства за рубеж, заключает она.

Представитель Сбербанка пока не ответил на запрос РБК.

Мазуров с партнерами построил Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т с нуля за 14 лет в основном на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью прошлого года. Сейчас, по оценкам гендиректора завода Максима Андриасова, долг предприятия перед Сбербанком — $3,2 млрд, поручительства перед другими кредиторами — около $600 млн. По данным главы Сбербанка Германа Грефа, суммарный объем долгов — около $5 млрд.

В 2018 году Сбербанк заподозрил заемщика в мошенничестве, а в мае 2019 года забрал завод в собственность, сейчас он находится в процедуре банкротства. Мазуров был задержан 13 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного после заявления Сбербанка. Он помещен в СИЗО до 12 сентября. Вице-президент Сбербанка Игорь Кондрашов написал два заявления в МВД: первое — о невозврате кредита на $100 млн, выданном в 2015 году, второе — о причинении заводу ущерба в $79,6 млн при продаже нефтепродуктов по заниженной стоимости.

Сбербанк также обвинил Мазурова в том, что завод без ведома главного кредитора выдал поручительства примерно на $600 млн, привлекая сторонних кредиторов. Бизнесмен признавал, что привлекал сторонние кредиты, но утверждал, что банку было об этом известно, как и о марже продаж трейдеру New Stream Trading. По его словам, Андриасов, нанятый в ноябре 2018 года Сбербанком, создал искусственные основания для дефолта и банкротства завода. Сбербанк списал в счет долга заложенные по кредитам акции офшора Мазурова Vikay Industrial Ltd (владеет 80% НПЗ) и подал заявление в правоохранительные органы, чтобы лишить бизнесмена возможности защищать права и законные интересы, считает он.
 

Автор: Алина Фадеева
Теги: Антипинский НПЗ, Герман Греф, Сбербанк
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