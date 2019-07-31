«Новый поток» опроверг обвинения Сбербанка в выводе средств за рубеж

Группа «Новый поток» Дмитрия Мазурова опровергла факты, изложенные представителем Сбербанка в заявлении о возбуждении уголовного дела против бизнесмена, поданном в МВД.
По данным Сбербанка, Антипинский НПЗ, подконтрольный ранее «Новому потоку», в 2017 году продал трейдеру New Stream Trading Мазурова 1,8 млн т нафты и дизеля по заниженным ценам. В итоге ущерб для завода составил $66 млн, утверждают в банке. Теперь МВД проводит доследственную проверку этой информации. Об этом со ссылкой на источники 31 июля сообщил «Коммерсантъ». По информации Forbes, объем проданных нефтепродуктов составил почти 3 млн т, а ущерб — $79,6 млн.
«Эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении «Нового потока», поступившем в РБК. В 2013 году завод и трейдер подписали кредитный договор со Сбербанком на $1,75 млрд, его условия предполагали максимально допустимую маржу для New Stream Trading в размере не более 10% от выручки, в марте 2018 года маржа была снижена до 5%. Трейдер за весь период кредитования ни разу не нарушил это требование, указывает «Новый поток».
Кроме того, все деньги, которые трейдер получал от реализации нефтепродуктов, он перечислял на залоговые счета в филиал Сбербанка в Швейцарии, а затем — на залоговые счета банка в России, говорится в сообщении компании Мазурова. Далее New Stream Trading перечислял эти деньги Антипинскому НПЗ в виде кредитов, поэтому в заявлении о банкротстве завода указана задолженность перед трейдером в объеме 32,3 млрд руб., указывает представитель группы. Эти условия также перечислены в кредитном договоре со Сбербанком на $1,75 млрд. Эти факты опровергают утверждения о том, что трейдер выводил кредитные и других денежные средства за рубеж, заключает она.
Представитель Сбербанка пока не ответил на запрос РБК.