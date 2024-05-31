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Эксклюзив

Производитель салатов «Белая дача» начнет выпускать российское просекко

В России появится новая шампанерия, которая будет производить просекко, — такой проект запустил агрохолдинг «Белая дача». Популярность игристых вин в стране растет, но эксперты говорят о низком потреблении вина в целом

Агрохолдинг «Белая дача» начал реализацию винодельческого проекта, рассказали РБК в компании. В Новороссийском районе Краснодарского края, где «Белая дача» еще в 2021 году приобрела у винного дома «Абрау-Дюрсо» около 850 га, холдинг собирается высадить 165 га виноградников. Там будут выращиваться сорта «шардоне», «рислинг», «алиготе», группа «пино», «каберне», «сира», а также «глера», используемый для производства просекко.

Производитель салатов «Белая дача» купил землю под виноградник на Кубани
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Первые 25 га виноградников уже высадили в мае 2024 года, уточнили в компании. Помимо виноградников, проект включает в себя строительство винзавода, а также создание «объектов винного туризма» и фирменного магазина. Общий объем инвестиций в «Белой даче» оценили в 3,3 млрд руб. Предполагается, что винодельня будет выпускать около 2 млн бутылок вина в год, первый розлив запланирован на 2028 год.

Что известно про проект «Белой дачи»

В «Белой даче» уточнили, что речь идет о создании шампанерии — 80% выпускаемой ею продукции будут игристые вина. Еще 20% — тихие белые, красные и розовые. Основная линейка производимого «Белой дачей» вина будет в средней ценовой категории (сейчас на полке составляет до 700 руб.) Но отдельные поля предполагается выделить под выращивание сортов для производства высокопремиального вина.

Руководит проектом основатель винодельни «Ведерниковъ» Валерий Тройчук, уточнили в «Белой даче». Кроме того, для реализации проекта холдинг пригласил бывшего руководителя «Виноградников Гай-Кодзора» Сергея Лопина, бывшего агронома «Массандры» Павла Валишина, а также Давида Лазаряна, имеющего, по словам представителя «Белой дачи», «обширный опыт работы» в управляющей компании «Мое вино» («Массандра», «Инкерман», «Новый свет»).

Основатель винодельни «Ведерниковъ» занялся новым винным проектом в Анапе
Бизнес
Валерий Тройчук

По данным СПАРК, в мае 2023 года структуры «Белой дачи» зарегистрировали ООО «Усадьба Белая Дача», его гендиректор — Давид Лазарян, основной вид деятельности компании — выращивание винограда. Однако будет ли называться проект именно так, неизвестно — в компании уточнили, что этот вопрос пока прорабатывается.

Желание «Белой дачи» сосредоточиться на производстве именно игристых вин Тройчук объяснил РБК растущим спросом на эту продукцию. Соответствующий тренд наблюдается не только в России, но и во всем мире, добавил винодел. Причем большой акцент планируется сделать на производстве просекко из сорта «глера», уточнил Тройчук. Просекко — это итальянское сухое вино, изготавливаемое, как правило, именно из этого сорта винограда.

В России, по словам Тройчука, подобных вин сейчас не производится. При этом ситуация с импортом вина становится все сложнее, напоминает руководитель винодельческого проекта «Белой дачи»: помимо общего подорожания логистики сказывается рост пошлин на продукцию из Европы и США, а также увеличения ставки акцизов.

Тройчук добавляет, что к выращиванию белых сортов винограда располагает особенность приобретенного «Белой дачей» участка. Он находится на северном склоне, который имеет низкую интенсивность солнечного освещения, поэтому на нем лучше всего выращивать именно белые сорта. А оставшиеся 25–30 га из общих 165 га подходят для красных сортов.

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Вино
Фото:robert paul van beets / Shutterstock / FOTODOM

Какие еще винодельни анонсировались

Винодельческий проект «Белой дачи» — не единственный, которым сейчас занимается Валерий Тройчук. Недавно он также стал руководителем «Виноградников Варваровки» — проекта, который создается в Анапском районе Краснодарского края. На этой винодельне планируется выпускать около полумиллиона бутылок вина в год в среднем и премиальном ценовых сегментах (600–700 руб. и до 2,5 тыс. руб. соответственно). Инвестиции в проект оцениваются в 1,2 млрд руб., которые пойдут на высадку около 52 га виноградников и создание собственной винодельни. Инвестор «Виноградников Варваровки» — ростовский предприниматель Дмитрий Сериков, занимающийся логистическим бизнесом (он единственный бенефициар).

Какие перспективы у проекта

Потребление игристых вин в России действительно растет. Так, в январе—апреле этого года продажи этой категории в натуральном выражении выросли на 13,6%, до 6,7 млн дал, сообщало со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля «РБК Вино». Потребление тихих вин увеличилось лишь на 2%, хотя продавалось их заметно больше, чем игристых, — 17,7 млн дал.

Пик популярности игристых вин приходился на 2010–2011 годы, когда их производство в России составляло около 22 млн дал, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Затем российские власти ввели понятие газированных винных напитков, напоминает эксперт. Акциз на них был сильно ниже, чем на обычное вино, и стоили они дешевле. Но оформлялись винные напитки, как вино, — разливались в стеклянные бутылки с этикетками, как у традиционных игристых, рассказывает Дробиз. В результате, по его словам, в 2013–2014 годах производство игристых сократилось примерно до 14 млн дал в год. В 2020 году акцизы на винные газированные напитки сравнялись с традиционными игристыми, добавил Дробиз.

«Винный переворот»: как Россия переходит на свое вино
Вино
Фото:ZemfiraS / Shutterstock / FOTODOM

При этом самым популярным среди россиян спиртным, не считая пива, остается водка. В январе—апреле этого года продажи водки составили 24,3 млн дал, впрочем, динамика была достаточно скромной — рост составил 0,8%. Дробиз связывает это с тем, что в России до сих пор нет рынка массового вина. Он напоминает, что в Европе, где одни из самых высоких показателей потребления вина на душу населения, большой объем этого рынка приходится на продукцию стоимостью €1–1,5 за бутылку. В пересчете на российский рынок с учетом уровня местных зарплат стоимость могла бы составлять около 30 руб., говорит Дробиз.

Как много вина пьют в России и в мире

Согласно исследованию НКР, в 2022 году средний россиянин выпивал 6,2 л вина в год, тогда как водки — 6,8 л, а пива — 52,2 л. Пик потребления вина в нашей стране, судя по данным НКР, был в 1975 году — тогда потребление на душу населения составляло 13 л в год. В 2023 году по объему потребления вина Россия занимала седьмое место в мире после США, Франции, Италии, Германии, Великобритании и Испании с долей 3,9%. Общее мировое потребление в 2023 году оценивается в 221 млн гл.

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