«Яндекс» объявил о покупке интернет-магазина KupiVIP

«Яндекс» купит, а затем интегрирует в «Яндекс.Маркет» интернет-магазин одежды KupiVIP. Сделка должна быть закрыта во втором квартале текущего года после одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP», — говорится в сообщении.

Сперва «Яндекс.Маркет» и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут интегрированы, рассказали в компании. После завершения сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе «Яндекса». Помимо этого, интернет-магазин подключится к «Яндекс.Плюсу», а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Яндекс.Маркета».

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