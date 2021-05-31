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«Почта России» протестирует новый вид почтовых ящиков в домах

Одно из направлений новой стратегии «Почты России» — установка постаматов в многоквартирных домах. Это позволит получать в домашний «почтовый ящик» не только письма, но и посылки

Установка «автоматизированных почтовых терминалов для выдачи почтовых отправлений в многоквартирных домах» упоминается в актуализированной стратегии «Почты России» на 2020-2030 годы (сейчас документ находится на согласовании совета директоров). Как пояснил в интервью РБК гендиректор «Почты России» Максим Акимов, речь идет о мини-постаматах, которые одновременно будут выполнять функции и почтового ящика, и постамата. «Почта России» может начать пилотировать это решение уже в этом году, допустил топ-менеджер.

«Чем сейчас завален почтовый ящик? Макулатурой, рекламой. Во-первых, надо отрегламентировать доступ к этому почтовому ящику, чтобы вы там не находили то, что вам не нужно. Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе условно бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микро-постомате», — пояснил суть идеи глава «Почты России».

Он напомнил, что сейчас при доставке товаров домой курьер должен попасть в определенное время, чтобы застать заказчика дома. Кроме того, труд курьеров будет дорожать, поэтому бесконтактная доставка ближе к дому будет развиваться, считает Акимов. В то же время он оговорился, что пока есть «огромное количество вопросов» для реализации идеи:

  • как будет осуществляться доступ людей из соседнего подъезда, поскольку компания не сможет устанавливать постаматы в каждом подъезде;
  • если мини-постомат будет установлен на открытом воздухе, нужно будет обеспечивать спецусловия хранения;
  • если сразу несколько жителей одновременно закажут крупногабаритные товары и ячеек крупного размера не хватит на всех, как в этом случае распределять их между желающими и др.

«Но это жизнеспособный продукт, доставка будет двигаться ближе к клиенту, будет все больше бесконтактной и в удобное для него время. Шли мимо с работы, открыли, получили», — резюмировал Акимов.

Он пояснил, что речь идет о технологической заявке, которая выиграла по итогам акселератора компании. В феврале этого года «Почта России» вместе с фондом «Сколково» запустили второй акселератор с призовым фондом в 2,5 млн руб. В середине мая организации объявили, что в акселерационную программу попали девять проектов, в том числе «Постамат Sigfbox» — постамат нового поколения, который «не требует подключения к электропитанию и интернету, работает автономно, что позволяет устанавливать его практически в любом месте». Стартапы-победители получат финансирование в размере 500 тыс. руб. каждому, а также пройдут образовательную программу и получат профессиональную экспертную и менторскую поддержку, смогут провести пилот с участием заказчиков «Почты России», говорилось в сообщении компаний.

Авторы
Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Почта России
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