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Бизнес ,  
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Белоусов рассказал о закупках сахара на мировом рынке для интервенций

Заморозка цен помогла стабилизировать внутренние цены, рост которых спровоцировал в том числе экспорт, говорит первый вице-премьер Белоусов. Для интервенций сахар скупали и на мировом рынке, где его практически не осталось
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

О причинах роста цен на продукты в интервью РБК рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, ожидалось, что мировая волна инфляции и роста цен на товары достигнет России в 2021 году, но она пришла осенью 2020 года: цены на зерно, минеральные удобрения, металлы и целый ряд других товаров пошли вверх «примерно с октября прошлого года».

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

Инфляцию и мировой рост цен на товары, по мнению Белоусова, вызвало, с одной стороны, то, что практически все страны — прежде всего, США и страны Европы, — в условиях кризиса и пандемии резко ослабили денежно-кредитную политику. «И не просто ее ослабили, но еще и много денег влили населению в потребительский спрос», — указывает Белоусов. С другой стороны, из-за пандемии в мире упало производство потребительских товаров. «И у нас вот эта вот вилка, которая возникла, действительно вызвала рост цен», — говорит Белоусов. По его словам, сейчас во многих странах Европы, которые привыкли к нулевой инфляции, этот показатель составляет около 2% — «это примерно то же самое, что у нас 10%». В США, по словам Белоусова, годовая инфляция по итогам 2021 года, скорее всего, составит около 4–5%: «Для них это просто небывалая история, хотя сами они пока дают гораздо более низкие оценки. По последним данным, в апреле годовая инфляция в США достигла 4,2%, максимума с 2008 года». Рекордный с 2014 года рост мировых цен на продовольствие Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала в феврале 2021 года: больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Россия не исключение: на фоне пандемии у нашей страны тоже была мягкая денежно-кредитная политика и «мы тоже достаточно много денег раздали», отмечает Белоусов. Хотя он подчеркивает, что в условиях, когда «заработки подсели, то, что мы деньги раздали, — это все-таки мало сыграло на инфляцию». Также причиной роста стоимости потребительских товаров в России, по словам Белоусова, стал перенос роста цен на мировом рынке во внутренние цены. «У нас те, кто вообще никогда ничего не экспортировал или экспортировал очень мало, например, те же самые производители сахара, увидев эту ситуацию, начали выносить сахар из страны, усугубляя те проблемы, которые есть здесь», — сказал Белоусов. По итогам 2020 года Россия поставила за рубеж продукции АПК на $30,7 млрд: экспорт стал рекордным и впервые в новейшей истории превысил импорт. За рубеж поставлялись в том числе сахар и подсолнечное масло.

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Для того чтобы остановить эту ситуацию, правительство пошло «на нерыночные меры» — соглашения между торговлей и производителями отдельных видов сельхозпродукции, напоминает первый вице-премьер. В декабре 2020 года, после того, как на резкое подорожание базовых продуктов обратил внимание президент Владимир Путин, производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. По этим соглашениям, цена сахара не должна превышать 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. в рознице. Первоначально цены заморозили до 1 апреля 2021 года, но затем эту меру продлили (соглашения по сахару действуют до 1 июня, а по подсолнечному маслу — до 1 октября).

Соглашения, «безусловно, сработали», подчеркивает Белоусов, но «есть проблема выхода из этой ситуации». С 1 июня участники рынка выходят из соглашений по сахару — Минсельхоз, как сообщалось ранее, уже готовит новые меры по регулированию рынка сахара, но сами его участники, с учетом ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке, заявляли об опасениях «запредельных» цен на сахар в 2022 году. Несмотря на выход из соглашений, компании «все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия», кроме того, для стабилизации цен на сахар будет создан интервенционный фонд, напоминает Белоусов. Также Россия может ввезти в 2021 году сахар из-за рубежа: совет Евразийской экономической комиссии одобрил с 15 мая до 30 сентября 2021 ввоз до 350 тыс. т сахара без пошлин. Впрочем, на мировом рынке запасы сахара тоже кончаются. «На мировом рынке сейчас сахара просто нет. [Мы] его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира, все раскуплено», — рассказал Белоусов. В «Союзроссахаре» заверяли, что роста цен на продукцию после 1 июня на внутреннем рынке не будет: производство свекловичного сахара в новом сезоне позволит удовлетворить потребности не только внутреннего рынка, но и рынков стран — участниц Евразийского экономического союза.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей» одной из причин роста цен на социально значимые продукты. Из-за низких процентных ставок в мире выросла инфляция и цены на продукты питания, и многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми, пояснял Мишустин. Производители должны зарабатывать на экспорте, но не в ущерб интересам главных покупателей, которые живут в России, подчеркивал глава правительства.

Автор
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Илья Доронов
Андрей Белоусов цены на продукты сахар экспорт
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