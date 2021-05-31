Белоусов рассказал о закупках сахара на мировом рынке для интервенций

Заморозка цен помогла стабилизировать внутренние цены, рост которых спровоцировал в том числе экспорт, говорит первый вице-премьер Белоусов. Для интервенций сахар скупали и на мировом рынке, где его практически не осталось

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

О причинах роста цен на продукты в интервью РБК рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, ожидалось, что мировая волна инфляции и роста цен на товары достигнет России в 2021 году, но она пришла осенью 2020 года: цены на зерно, минеральные удобрения, металлы и целый ряд других товаров пошли вверх «примерно с октября прошлого года».

Инфляцию и мировой рост цен на товары, по мнению Белоусова, вызвало, с одной стороны, то, что практически все страны — прежде всего, США и страны Европы, — в условиях кризиса и пандемии резко ослабили денежно-кредитную политику. «И не просто ее ослабили, но еще и много денег влили населению в потребительский спрос», — указывает Белоусов. С другой стороны, из-за пандемии в мире упало производство потребительских товаров. «И у нас вот эта вот вилка, которая возникла, действительно вызвала рост цен», — говорит Белоусов. По его словам, сейчас во многих странах Европы, которые привыкли к нулевой инфляции, этот показатель составляет около 2% — «это примерно то же самое, что у нас 10%». В США, по словам Белоусова, годовая инфляция по итогам 2021 года, скорее всего, составит около 4–5%: «Для них это просто небывалая история, хотя сами они пока дают гораздо более низкие оценки. По последним данным, в апреле годовая инфляция в США достигла 4,2%, максимума с 2008 года». Рекордный с 2014 года рост мировых цен на продовольствие Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала в феврале 2021 года: больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Россия не исключение: на фоне пандемии у нашей страны тоже была мягкая денежно-кредитная политика и «мы тоже достаточно много денег раздали», отмечает Белоусов. Хотя он подчеркивает, что в условиях, когда «заработки подсели, то, что мы деньги раздали, — это все-таки мало сыграло на инфляцию». Также причиной роста стоимости потребительских товаров в России, по словам Белоусова, стал перенос роста цен на мировом рынке во внутренние цены. «У нас те, кто вообще никогда ничего не экспортировал или экспортировал очень мало, например, те же самые производители сахара, увидев эту ситуацию, начали выносить сахар из страны, усугубляя те проблемы, которые есть здесь», — сказал Белоусов. По итогам 2020 года Россия поставила за рубеж продукции АПК на $30,7 млрд: экспорт стал рекордным и впервые в новейшей истории превысил импорт. За рубеж поставлялись в том числе сахар и подсолнечное масло.

Video