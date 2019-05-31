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Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли. Профильные ведомства и РЖД должны представить согласованные предложения

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе». Об этом говорится в письме главы госкорпорации от 30 апреля, его подлинность подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

РБК направил запрос представителю Акимова.

«Ростех» получил контрольный пакет одного из крупнейших в России производителей вагонов «Уралвагонзавода» в конце 2016 года, а в декабре 2018 года госкорпорация приобрела 9,33% ее конкурента — Объединенной вагонной компании.

«Письмо [Чемезова] поступило, направлено в Минпромторг (регулятор в части вагоностроения) и Минтранс (регулятор в части перевозок) для рассмотрения и внесения предложений», — сказал РБК представитель Акимова.

В ответ на это письмо замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительство Руслан Заливацкий поручил РЖД, Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и Союзу операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассмотреть обращение Чемезова и представить согласованные предложения для доклада руководству правительства. Его письмо было отправлено 23 мая, его подлинность подтвердил источник в крупном железнодорожном операторе.

Под системными мерами поддержки могут иметься в виду скидки на порожний пробег для инновационных вагонов или новые государственные субсидии на стимулирование покупок вагонов, сказал собеседник РБК в одном из операторов. «В прошлом году субсидии были рекордно низкими. Остается надеяться, что речь не об очередном списании парка», — пояснил он. Второй источник в железнодорожном операторе сказал, что может подниматься вопрос о планировании количества выпуска подвижного состава и введении налоговых льгот для их покупателей. «Грузоотправители и операторы должны будут создавать план по перевозкам, от которого будут отталкиваться производители подвижных составов», — предположил он.

Представитель «Ростеха» отказался уточнить, о каких мерах идет речь.

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих. По его словам, в связи с этим ожидается значительный и долгосрочный профицит отдельных типов вагонов, снижение эффективности работы железнодорожной сети и падение ставки аренды вагонов, а также рост себестоимости новых вагонов.

«Следствием указанного комплекса проблем может стать снижение закупок новых вагонов и замещение их более дешевыми моделями с низкой грузоподъемностью. В результате возникнет риск остановки высокотехнологичных производств и стагнации отечественного вагоностроения, а также срыва поставленных задач по увеличению пропускной способности ключевых железнодорожных магистралей», — указал глава «Ростеха».

В пресс-службе ОВК сообщили РБК, что знакомы с предложениями Чемезова, но от дальнейших комментариев отказались.

По данным Института проблем естественных монополий, основные производители вагонов в «России» — «Уралвагонзавод» (40%), Тихвинский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную вагонную компанию (27,1%), «Алтайвагон» (17%), и «Рузхиммаш» (11,8%).

Автор: Мария Кокорева
Теги: Сергей Чемезов
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