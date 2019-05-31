Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли. Профильные ведомства и РЖД должны представить согласованные предложения

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе». Об этом говорится в письме главы госкорпорации от 30 апреля, его подлинность подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

РБК направил запрос представителю Акимова.

«Ростех» получил контрольный пакет одного из крупнейших в России производителей вагонов «Уралвагонзавода» в конце 2016 года, а в декабре 2018 года госкорпорация приобрела 9,33% ее конкурента — Объединенной вагонной компании.

«Письмо [Чемезова] поступило, направлено в Минпромторг (регулятор в части вагоностроения) и Минтранс (регулятор в части перевозок) для рассмотрения и внесения предложений», — сказал РБК представитель Акимова.

В ответ на это письмо замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительство Руслан Заливацкий поручил РЖД, Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и Союзу операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассмотреть обращение Чемезова и представить согласованные предложения для доклада руководству правительства. Его письмо было отправлено 23 мая, его подлинность подтвердил источник в крупном железнодорожном операторе.