ОАК возобновила испытания Ил-114-300

ОАК возобновила программу летных испытаний самолета Ил-114-300. Ранее стало известно, что компания не укладывается в сроки выполнения первого контракта на поставку трех Ил-114-300

Фото: Объединённая авиастроительная корпорация

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») возобновила программу летных испытаний Ил-114-300 — второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) им. Павла Воронина. Об этом сообщила компания в телеграм-канале.

Полет проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/ч, его протяженность составила 40 минут.

«В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации «Ростех», — сообщила ОАК.

Полет самолета прошел штатно, системы и оборудование работали исправно. До полетов судно прошло цикл наземных испытаний — цеховые и аэродромные отработки. В рамках программы летных испытаний выполнены рулежки и скоростные пробежки.

«Возобновление программы летных испытаний — важный этап на пути создания нового самолета для региональных перевозок», — сказал, комментируя предстоящую программу испытаний, управляющий директор «Ил» (входит в ОАК) Даниил Бренерман. По его словам, самолет создается для эксплуатации в том числе в сложных климатических условиях, и нужно будет подтвердить надежность и работоспособность всех систем в суровом климате.

«Ростех» привел слова гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадима Бадехи о том, что компания улучшила характеристики двигателя для Ил-114-300, оснастив самолет улучшенной модификацией двигателя ТВ7-117СТ-01. «ОДК наращивает производственные мощности, и мы готовы приступить к серийным поставкам ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить потребность авиаотрасли в отечественных двигателях», — отметил Бадеха.

По данным «Ростеха», двигатель по своим техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Так, силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме. У нее есть новый воздушный винт АВ112-114 с повышенной тягой 4 т.

Ил-114-300 — это региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 (первый полет совершен в 1990 году). По данным ОАК, Ил-114-300 должен заменить устаревшие Ан-24 на внутренних авиалиниях, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

В июне 2023 года источник, знакомый с производственными планами госкорпорации, сообщил РБК, что ОАК не укладывается в сроки выполнения первого контракта на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) трех Ил-114-300 на общую сумму 4,32 млрд руб. Представитель ОАК Станислав Зуев подтвердил перенос сроков выполнения контракта.

Одной из причин стало расследование аварии прототипа военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу в августе 2021 года. Как и Ил-114-300, самолет оснащался турбовинтовыми моторами ТВ7-117СТ. В ОАК предположили, что самолет упал после возгорания правого двигателя.