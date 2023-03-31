Россия попросила Армению остановить поставки молочной продукции

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Армянская ветеринарная служба не смогла гарантировать безопасность производимой в стране молочной продукции для российских покупателей, в связи с чем Россельхознадзор попросил Ереван приостановить с 5 апреля сертификацию такой продукции со всех предприятий, сообщила российская служба.

Россия готова обсудить вопрос возобновления поставок после того, как Армения устранит нарушения, которые выявила инспекция.

Материал дополняется.