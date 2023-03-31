Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Семь поездов задержали из-за снегопада в Ростовской области Общество, 10:58
Соперник Трампа пообещал не помогать с экстрадицией экс-президента США Политика, 10:51
Центробанк ОАЭ решил аннулировать лицензию у МТС Банка Финансы, 10:48
Собянин оценил инвестиции в Москву в 2022 году в ₽6 трлн Город, 10:45
Акции «Сегежи» выросли после продажи заводов в Европе Инвестиции, 10:44
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 10:39
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее Pro, 10:38
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Минтранс предложил штраф для водителей за отказ от взвешивания грузовиков Общество, 10:35
Прихожане снова собрались защищать Киево-Печерскую лавру. Видео Политика, 10:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:31
Орбан заявил о готовности ЕС обсуждать отправку миротворцев на Украину Политика, 10:26
Алексей Березуцкий назвал 24 февраля одним из факторов ухода из ЦСКА Спорт, 10:22
Роднина сравнила фанатов с собаками в вопросе продажи пива на стадионах Спорт, 10:19
Шесть мифов о гибридах: разбираемся вместе, что правда, а что вымысел Autonews, 10:18
Бизнес ,  
0 

Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья

Элитные квартиры в Сочи оказались дороже Нью-Йорка, Лондона и Дубая
Элитные квартиры в Сочи оказались дороже, чем в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, подсчитали аналитики NF Group. Цена 1 кв. м в немногочисленных элитных жилых комплексах в городе-курорте превышает 1,4 млн руб.
Фото: Harry Engels / Getty Images
Фото: Harry Engels / Getty Images

Сочи вошел в тройку городов мира с самым дорогим элитным жильем в расчете на 1 кв. м, подсчитали в консалтинговой компании NF Group, опираясь на аналитический отчет о благосостоянии The Wealth Report 2023. Этот отчет каждый год готовит международная компания Knight Frank, до прошлого года NF Group работала в России под ее брендом.

В рамках The Wealth Report ежегодно подсчитывается «индекс миллиона долларов», который показывает сколько квадратных метров нового элитного жилья на наиболее популярных рынках мира можно купить за $1 млн. Российские города в этом году не были включены в рейтинг, но NF Group рассчитала, какие места в индексе они бы заняли. Первое место в индексе по итогам 2022 года заняло Монако, где на $1 млн можно купить только 17 кв. м в элитной квартире. На втором месте — Гонконг.

Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья

Сочи, по подсчетам NF Group, занимает третье место — в курортном городе можно купить 29 кв. м. (в 2021 году — 41 кв. м, что соответствует седьмому месту). В Нью-Йорке за те же деньги можно купить квартиру на 3 кв. м больше. При этом в Нью-Йорке, по данным Knight Frank, в прошлом году было продано 244 квартиры стоимостью выше $10 млн каждая — это самый большой показатель среди всех мировых рынков элитного жилья. Немногим меньше только в Лос-Анджелесе и Лондоне (225 и 223 сделки соответственно).

В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. К элитным в Сочи в компании относят только четыре комплекса, в которых на конец прошлого года в продаже было чуть более 100 апартаментов. Средневзвешенная цена предложения элитного жилья в Сочи по итогам 2022 года достигла 2,4 млн руб. за 1 кв. м, а диапазон цен варьируется от 1,4 до 4,2 млн руб. за 1 кв. м.

В Сочи, с одной стороны, есть все предпосылки для роста спроса — в связи с новыми ограничениями на передвижения по миру для россиян, санкциями и другими факторами, а с другой — очень высокие цены будут сдерживать спрос, говорит Широкова. За весь прошлый год в элитном сегменте новостроек в Сочи было продано около 70 квартир, что на 42% ниже рекордного 2021 года, но сопоставимо с показателями 2020 года. Спрос потенциальных покупателей квартир в Сочи перетекает в Дубай, Турцию и на другие рынки.

Читайте на РБК Pro
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту

Москва заняла 12-ю строчку «индекса миллиона долларов» с 46 кв. м, годом ранее за тот же условный $1 млн в российской столице можно было купить 55 кв. м в элитной квартире. В отдельно взятых районах Москвы уровень цен и, соответственно, количество квадратных метров существенно отличаются, говорит партнер NG Group Андрей Соловьев. Например, на Патриарших прудах за $1 млн можно купить всего 21 кв. м, что сопоставимо с Гонконгом. На Сретенке такой бюджет позволяет купить 39 кв. м — столько же доступно в Лос-Анджелесе. Больше всего на $1 млн можно получить в Даниловском районе Москвы (84 кв. м), то есть почти столько же, сколько в Мельбурне. Москва, по подсчетам NF Group, вошла в десятку городов мира по темпам роста цен на элитное жилье — за 2022 год они выросли на 13,2%. В 2023 году цены могут вырасти еще на 3%, прогнозирует Соловьев.

По итогам 2022 года в Санкт-Петербурге за $1 млн можно было купить 116 кв. м элитного жилья, по сравнению с 2021 годом показатель сократился на 20 кв. м. Таким образом, этот город мог бы занять 21-е место среди городов с самым дорогим жильем.

Согласно The Wealth Report, больше всего в мире цены на элитное жилье за год выросли в Дубае, где они прибавили 44,2% за год. Дубай занял в индексе «миллиона долларов» только 18-е место — здесь на эту сумму можно рассчитывать на квартиру площадью 105 кв. м. Авторы рейтинга прогнозируют, что Дубай будет лидером роста цен и в 2023 году, элитные квартиры здесь могут подорожать еще на 13,5%. «До сих пор цены на элитную недвижимость Дубая примерно на 20% ниже, чем были на пике до кризиса 2014 года. Мы видим предпосылки для роста как минимум в ближайшие год-два», — говорит управляющий партнер PARUS Real Estate Марина Шалаева.

Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Сочи Недвижимость
Материалы по теме
Спрос на новые элитные квартиры в Москве упал вдвое
Бизнес
Россияне потратили на элитные квартиры в новостройках Сочи ₽25 млрд
Бизнес
Цены на квартиры в новостройках выросли в 2022 году на 21%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter