Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья

Элитные квартиры в Сочи оказались дороже, чем в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, подсчитали аналитики NF Group. Цена 1 кв. м в немногочисленных элитных жилых комплексах в городе-курорте превышает 1,4 млн руб.

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Сочи вошел в тройку городов мира с самым дорогим элитным жильем в расчете на 1 кв. м, подсчитали в консалтинговой компании NF Group, опираясь на аналитический отчет о благосостоянии The Wealth Report 2023. Этот отчет каждый год готовит международная компания Knight Frank, до прошлого года NF Group работала в России под ее брендом.

В рамках The Wealth Report ежегодно подсчитывается «индекс миллиона долларов», который показывает сколько квадратных метров нового элитного жилья на наиболее популярных рынках мира можно купить за $1 млн. Российские города в этом году не были включены в рейтинг, но NF Group рассчитала, какие места в индексе они бы заняли. Первое место в индексе по итогам 2022 года заняло Монако, где на $1 млн можно купить только 17 кв. м в элитной квартире. На втором месте — Гонконг.

Сочи, по подсчетам NF Group, занимает третье место — в курортном городе можно купить 29 кв. м. (в 2021 году — 41 кв. м, что соответствует седьмому месту). В Нью-Йорке за те же деньги можно купить квартиру на 3 кв. м больше. При этом в Нью-Йорке, по данным Knight Frank, в прошлом году было продано 244 квартиры стоимостью выше $10 млн каждая — это самый большой показатель среди всех мировых рынков элитного жилья. Немногим меньше только в Лос-Анджелесе и Лондоне (225 и 223 сделки соответственно).

В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. К элитным в Сочи в компании относят только четыре комплекса, в которых на конец прошлого года в продаже было чуть более 100 апартаментов. Средневзвешенная цена предложения элитного жилья в Сочи по итогам 2022 года достигла 2,4 млн руб. за 1 кв. м, а диапазон цен варьируется от 1,4 до 4,2 млн руб. за 1 кв. м.

В Сочи, с одной стороны, есть все предпосылки для роста спроса — в связи с новыми ограничениями на передвижения по миру для россиян, санкциями и другими факторами, а с другой — очень высокие цены будут сдерживать спрос, говорит Широкова. За весь прошлый год в элитном сегменте новостроек в Сочи было продано около 70 квартир, что на 42% ниже рекордного 2021 года, но сопоставимо с показателями 2020 года. Спрос потенциальных покупателей квартир в Сочи перетекает в Дубай, Турцию и на другие рынки.

Москва заняла 12-ю строчку «индекса миллиона долларов» с 46 кв. м, годом ранее за тот же условный $1 млн в российской столице можно было купить 55 кв. м в элитной квартире. В отдельно взятых районах Москвы уровень цен и, соответственно, количество квадратных метров существенно отличаются, говорит партнер NG Group Андрей Соловьев. Например, на Патриарших прудах за $1 млн можно купить всего 21 кв. м, что сопоставимо с Гонконгом. На Сретенке такой бюджет позволяет купить 39 кв. м — столько же доступно в Лос-Анджелесе. Больше всего на $1 млн можно получить в Даниловском районе Москвы (84 кв. м), то есть почти столько же, сколько в Мельбурне. Москва, по подсчетам NF Group, вошла в десятку городов мира по темпам роста цен на элитное жилье — за 2022 год они выросли на 13,2%. В 2023 году цены могут вырасти еще на 3%, прогнозирует Соловьев.

По итогам 2022 года в Санкт-Петербурге за $1 млн можно было купить 116 кв. м элитного жилья, по сравнению с 2021 годом показатель сократился на 20 кв. м. Таким образом, этот город мог бы занять 21-е место среди городов с самым дорогим жильем.

Согласно The Wealth Report, больше всего в мире цены на элитное жилье за год выросли в Дубае, где они прибавили 44,2% за год. Дубай занял в индексе «миллиона долларов» только 18-е место — здесь на эту сумму можно рассчитывать на квартиру площадью 105 кв. м. Авторы рейтинга прогнозируют, что Дубай будет лидером роста цен и в 2023 году, элитные квартиры здесь могут подорожать еще на 13,5%. «До сих пор цены на элитную недвижимость Дубая примерно на 20% ниже, чем были на пике до кризиса 2014 года. Мы видим предпосылки для роста как минимум в ближайшие год-два», — говорит управляющий партнер PARUS Real Estate Марина Шалаева.