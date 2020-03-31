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Аналитики оценили доступность квартир в Москве для долларовых миллионеров

«Индекс миллиона» в Москве увеличился — людям, у которых есть $1 млн, после падения курса рубля стало проще приобрести недвижимость в Москве. Однако в некоторых районах квартир дешевле нескольких миллионов долларов нет
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В большинстве районов Москвы за последний квартал увеличилась площадь недвижимости, которую можно приобрести на $1 млн. Это связано как с падением курса рубля, так и с вводом в строй новых жилых комплексов, следует из исследования «Индекс миллиона» компании Knight Frank, которое имеется в распоряжении РБК.

Количество квадратных метров высокобюджетной жилой недвижимости, которые можно приобрести за $1 млн, увеличилось во всех районах Москвы, за исключением района Остоженки, где зафиксирована отрицательная динамика в размере 7%. Это связано с тем, что там цены на квартиры частично номинированы в долларах.

На Якиманке, в Хамовниках и на Арбате количество доступных за $1 млн квадратных метров увеличилось в среднем на 30%. Knight Frank связывает это, в частности, с вводом в строй нескольких объектов. В их числе Artisan, The Book, Turandot Residences, «Звезды Арбата» и «Театральный дом» на Арбате. На Якиманке за миллион долларов лоты возможно приобрести в трех из пяти новостроек района (один из лотов в проекте «Полянка, 44», а также комплексы «Медный» и «Софийский»).

Пересчет $1 млн на среднюю стоимость квадратного метра показывает, что самым дорогим районом Москвы остаются Патриаршие пруды. Там за $1 млн можно приобрести только 35 кв. м (на 18% больше, чем в декабре 2019 года, до падения курса рубля). При этом в реальности в этом районе нет предложений о продаже жилье площадью меньше 106 кв. м, что делает невозможной покупку квартиры в этом районе за $1 млн. Далее следуют:

  • Остоженка — Пречистенка (38 кв м, на 7% меньше, чем в конце 2019 года)

  • Тверской (70 кв. м)

  • Якиманка (80 кв. м)

  • Чистые пруды и Арбат (88 кв. м)

  • Хамовники (101 кв. м),

  • Таганский, Сретенка и Замоскворечье (102 кв. м)

  • Раменки (103 кв. м)

  • Плющиха (104 кв. м)

  • Москва-Сити (132 кв. м)

  • Пресненский (136 кв. м)

  • Дорогомилово (162 кв. м)

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Согласно данным «Доклада о мировом благосостоянии 2019» (World Wealth Report 2019), в сегменте элитной недвижимости лидером по росту цен среди городов мира стала Москва (+11% за год). На втором месте — Франкфурт, на третьем — Тайбэй (Тайвань).

Авторы: Георгий Тадтаев, Надежда Федорова
Теги: Москва, Недвижимость
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