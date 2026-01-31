Миллиардер из России Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком в Британии

Миллиардер из России поднялся в списке налогоплательщиков в Британии

Миллиардер из России Александр Герко поднялся на второе место в списке британских налоговых чемпионов, заплатив £331,4 млн. В 2023 и 2024 годах он возглавлял этот рейтинг, но в 2025-м опустился до шестого места

Александр Герко (Фото: XTX Markets)

Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко с шестого на второе место в составленном The Sunday Times списке крупнейших налогоплательщиков Британии (The Tax List 2026).

Компания Герко в прошлом году заплатила корпоративный налог в размере £426 млн (44,4 млрд руб.) за год, налог Герко — £331,4 млн (34,5 млрд руб.). В прошлом году он заплатил в британскую казну меньше в 1,6 раза — £202,2 млн (21 млрд руб.). Тогда бизнесмен занял шестое место.

В 2023 году основатель XTX Markets возглавил составленный The Sunday Times список — за предыдущий год он уплатил £487 млн (50,7 млрд руб.) налогов в Великобритании. В 2024 году Герко сохранил лидерство в этом рейтинге и занял первое место.

Взнос Герко в размере £664,5млн (50,3 млрд руб.) стал самой крупной суммой, когда-либо попавшей в налоговый список, отмечала газета, и эквивалентен более чем £1,8 млн налогов в день (136,3 млн руб.).

Герко родился в Москве и получил степень доктора математических наук в МГУ. У него британское гражданство, по данным издания, миллиардер отказался от российского в 2022 году. Карьеру бизнесмен начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets.

По информации Forbes, сегодня его состояние оценивается в $7,6 млрд (575,5 млрд руб.).Компания XTX Markets специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные.

В 2026 году рейтинг The Sunday Times возглавили основатели игорной индустрии братья Фред и Питер Даны, за 12 месяцев они заплатили около £400,1 млн (41,7 млрд руб.). Братья основали компанию Betfred, управляющую сетью букмекерских контор и интернет-казино.

Среди новых лиц в списке на 2026 год — бывший участник One Direction Гарри Стайлз, который занял 54-е место, заплатив налогов на £24,7 млн (2,6 млрд руб.).