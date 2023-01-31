Аналитики сообщили о росте средних зарплат у курьеров и грузчиков на 10%

Согласно исследованию Superjob, средние зарплаты курьеров и комплектовщиков за год выросли до 60 тыс. руб., грузчиков — до 55 тыс. руб. Максимальная зарплата у водителя-курьера — 170 тыс. руб.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За 2022 год средние рыночные зарплаты в сфере «транспорт, логистика, склад, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)» без учета инфляции выросли более чем на 10%, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Исследование проводилось 27 января 2023 года во всех округах России, объектом исследования были вакансии и резюме в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД»

Согласно результатам исследования, средняя зарплата курьера в Москве выросла на 5 тыс. руб. год к году и составляет около 60 тыс. руб., при этом максимальная зарплата выросла на 10 тыс. руб. и составляет около 100 тыс. руб. При этом водитель-курьер стал получать в среднем 90 тыс. руб. и 170 тыс. руб. как максимум.

Зарплата комплектовщика выросла в среднем до 60 тыс. руб., а как максимум — до 100 тыс. руб.; зарплата оператора складского учета — до 55 тыс. руб., максимально — 70 тыс. руб.

Заработная плата грузчиков увеличилась до 55 тыс. руб., а максимально — 90 тыс. руб, водителя погрузчика до 65 тыс. руб., максимум — 100 тыс. руб.

Количество вакансий по отношению к январю 2022 года в текущем месяце выросло на 5%, а количество резюме — на 6%. При этом, если сравнивать январь 2023 года и декабрь 2022 года, то в январе количество вакансий упало на 2%, а количество резюме выросло на 8%.

Зарплаты курьеров в 2021 году, по данным аналитиков ARG, которые изучали вакансии на ключевых площадках по поиску персонала, преодолели отметку в 80 тыс. руб. Так, на HeadHunter доля таких предложений составила около 40%, а на площадках Avito и «Работа.ру» — более 55%.

Однако еще весной 2019 года зарплаты курьеров, предлагаемые в вакансиях на HeadHunter, составляли порядка 35 тыс. руб., весной 2020-го — 40 тыс. руб. При этом по итогам 2020 года средние зарплаты были уже порядка 69 тыс. руб. в Москве и 59 тыс. — в регионах.